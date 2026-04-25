کاهش تمایل شیکاگو فایر به جذب لواندوفسکی

به گزارش ایلنا، باشگاه شیکاگو فایر در فصل زمستان، زمانی که مشخص شد رابرت لواندوفسکی قراردادش را با کاتالان‌ها تمدید نمی‌کند، به شکلی جدی به دنبال این بازیکن بود اما در نهایت موفق به نهایی کردن توافق نشد. بر اساس اعلام اتلتیک، آن‌ها در مقاطع مختلفی مشغول مذاکرات مستقیم برای جذب این گلزن بودند، ولی این جابه‌جایی هیچ‌وقت شکل اجرایی به خود نگرفت.

خود لواندوفسکی نیز تایید کرده است که وضعیت آینده‌اش هنوز مشخص نیست. او ماه گذشته در این رابطه گفت: "باید آن را احساس کنم. فعلا نمی‌توانم چیزی (درباره تصمیمم) به شما بگویم، چون حتی ۵۰ درصد هم مطمئن نیستم که می‌خواهم به کدام سمت بروم. الان زمان مناسبی برای این کار نیست."

تمرکز روی گزینه‌های دیگر

اکنون به نظر می‌رسد که مسئولان شیکاگو توجه خود را به اهداف دیگری معطوف کرده‌اند، چرا که پیش‌بینی می‌شود پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶، چهره‌های مطرح اروپایی متعددی در دسترس باشند. در این میان، هوگو کایپرز، شماره ۹ فعلی تیم، فصل را در فرم ایده‌آلی آغاز کرده و در ۵ رقابت موفق به ثبت ۶ گل شده است. او رقابت‌های سال ۲۰۲۵ را نیز با زدن ۱۷ گل به پایان رساند.

افت عملکرد لواندوفسکی

تمامی این اتفاقات در دوران سختی برای ستاره لهستانی رخ می‌دهد که در سال ۲۰۲۶ با افت عملکرد مواجه شده است. او که سال گذشته ۲۷ بار در لالیگا موفق به گلزنی شده بود، در این فصل تنها ۱۲ گل به ثمر رسانده است. وی از ابتدای سال جدید میلادی، در تمامی مسابقات فقط ۴ بار توانسته دروازه حریفان را باز کند.

این سال برای کشور او نیز بسیار دشوار سپری شد. لهستان در صعود به جام جهانی ناکام ماند تا این مهاجم ۳۸ ساله، شانس بسیار کمی برای حضور در صحنه رقابت‌های جهانی داشته باشد.

روزهای خوب شیکاگو

این مسائل برای تیم فایر که فصل را با نتایج خوبی شروع کرده، اهمیت چندانی ندارد. شیکاگو در حال حاضر رتبه چهارم کنفرانس شرق را در اختیار دارد و با هدایت گرگ برهالتر، سرمربی پیشین تیم ملی آمریکا، عملکرد مناسبی از خود نشان می‌دهد. آن‌ها در سال ۲۰۲۵ که اولین فصل حضور برهالتر روی نیمکت بود، در جایگاه هشتم ایستادند.

