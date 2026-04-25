پاداش نجومی الهلال برای اتفاق ویژه علیه کریس رونالدو

به گزارش ایلنا، از دست رفتن لیگ نخبگان آسیا و حذف از رقابت‌های قاره‌ای، فشار زیادی را روی باشگاه الهلال برای کسب عنوان قهرمانی سوپرلیگ عربستان وارد کرده است. در سوی مقابل، النصر با هدایت ستاره‌هایی چون کریستیانو رونالدو روند خوبی را طی می‌کند و با وجود انجام یک بازی بیشتر، با اختلاف ۸ امتیاز بالاتر از الهلال قرار گرفته و به نخستین قهرمانی خود نزدیک شده است.

همین شرایط باعث شده مدیران الهلال به دنبال متوقف کردن رقیب همشهری باشند. النصر این هفته باید برابر الاهلی، فینالیست لیگ قهرمانان آسیا، به میدان برود و الهلال امیدوار است این مسابقه فرصتی برای کاهش فاصله در جدول باشد.

در صورت توقف النصر مقابل الاهلی، الهلال می‌تواند با پیروزی در دیدار معوقه خود اختلاف را به دو امتیاز برساند و با توجه به بازی رودررو، بار دیگر سرنوشت قهرمانی را در دست بگیرد.

در همین راستا رسانه‌های عربستانی گزارش داده‌اند فهد بن نافل، رییس باشگاه الهلال، در تصمیمی کم‌سابقه اعلام کرده اگر الاهلی موفق شود النصر را شکست دهد، به هر یک از بازیکنان این تیم یک میلیون دلار پاداش پرداخت خواهد کرد؛ رقمی چشمگیر که نشان می‌دهد جلوگیری از قهرمانی النصر، به‌ویژه با حضور رونالدو، برای الهلال تا چه اندازه اهمیت دارد.

