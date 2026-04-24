به گزارش ایلنا، در دقیقه ۶۳ مسابقه مورخ ۱۲ آوریل، درست پس از آنکه ساندرلند با گل نوردی موکیله در ورزشگاه استادیوم آف لایت پیش افتاد، بروبی، مهاجم میزبان، در مرکز زمین برای تصاحب توپ با کریستین رومرو درگیر شد.

رومرو، مدافع تاتنهام، سرعت خود را کاهش داد تا با محافظت از توپ، آن را به دست‌های آنتونین کینسکی، دروازه‌بان تیمش برساند، اما در همین حین بروبی ضربه‌ای به پشت او وارد کرد. رومرو در پی این برخورد با کینسکی تصادف کرد و در نتیجه این حادثه دچار مصدومیت زانو شد که باعث شد باقی‌مانده مسابقات این فصل را از دست بدهد.

راب جونز، داور مسابقه، خطای بروبی را که پیش از آن به دلیل درگیری در نیمه اول با پدرو پورو یک کارت زرد دریافت کرده بود، اعلام کرد؛ با این حال او تصمیم گرفت کارت زرد دوم و به تبع آن کارت قرمز را به این بازیکن نشان ندهد.

هیئت KMI با نتیجه ۳ بر ۲ رای داد که تصمیم جونز اشتباه بوده است؛ نظر اکثریت بر این بود که «یک هل دادن با دو دست صورت گرفته که حرکتی بی‌دلیل و بی‌پروا بوده است». تاتنهام که بازی را با نتیجه ۱-۰ واگذار کرد، در صورت اخراج بروبی می‌توانست ۳۰ دقیقه پایانی را مقابل تیمی ۱۰ نفره بازی کند.

بروبی، ملی‌پوش هلندی، پس از پایان بازی در شبکه‌های اجتماعی هدف توهین‌های نژادپرستانه قرار گرفت؛ در پی این اتفاق، باشگاه ساندرلند گزارش هدف قرار گرفتن بازیکن خود را به لیگ برتر، پلتفرم‌های اجتماعی و پلیس ارائه داد.

آمارهای هیئت KMI نشان می‌دهد که از مجموع ۱۲ خطای ثبت شده در فصل جاری در خصوص عدم نمایش کارت زرد دوم، ۵ مورد توسط راب جونز رخ داده است. تمام اشتباهات او باید منجر به صدور کارت قرمز می‌شد. موارد دیگری که نام جونز در آن‌ها دیده می‌شود عبارتند از: مالک تیاو (بازی نیوکاسل مقابل بورنموث)، روبن دیاز (منچسترسیتی مقابل ناتینگهام فارست)، رودری (منچسترسیتی مقابل تاتنهام) و کول پالمر (چلسی مقابل لیدز یونایتد).

جونز در دو فصل اخیر، به طور مشترک بیشترین اشتباه را در زمینه کارت زرد دوم داشته است؛ با سه مورد ثبت شده در فصل ۲۵-۲۰۲۴ و دو مورد در فصل ۲۴-۲۰۲۳. از ۴۲ موردی که در طول سه فصل گذشته به عنوان اشتباه شناخته شده‌اند، ۱۰ مورد توسط جونز رقم خورده است.

از ابتدای فصل آینده، کمک‌داور ویدئویی (VAR) قادر خواهد بود کارت‌های قرمزی که در پی دریافت دو کارت زرد صادر می‌شوند را بازبینی کند، اما آن‌ها همچنان مجاز نخواهند بود به موارد «کارت زرد دوم داده نشده» ورود کنند.

