جانشین گریزمان در آلمان پیدا شد

به گزارش ایلنا، باشگاه اتلتیکو مادرید در حال حاضر یک نام را برای تقویت خط حمله تیم در فصل آینده با دایره قرمز مشخص کرده است: یولیان برانت. این بازیکن ۲۹ ساله (که در ۲ می ۳۰ ساله می‌شود)، متولد برمن، از سال ۲۰۱۹ در پست هافبک تهاجمی (و بال‌های کناری) برای بوروسیا دورتموند بازی می‌کند؛ تیمی که با آن به فینال لیگ قهرمانان 2024 رسید. آن‌ها مغلوب رئال مادرید شدند، اما پیش از آن، پی‌اس‌جیِ امباپه... و اتلتیکو مادرید را حذف کرده بودند.

اتلتیکو مادرید در رقابت برای جذب این ملی‌پوش آلمانی قرار دارد و ماتیوی آلمانی، مدیر ورزشی باشگاه، تحولات را به دقت زیر نظر گرفته است. برانت نه تنها بازیکنی بسیار معتبر در آلمان است، بلکه شرایط معامله نیز جذاب به نظر می‌رسد: قرارداد او در ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسد، او پیش از این اعلام کرده که تمدید نخواهد کرد و پیوستن او به صورت انتقال آزاد خواهد بود. طبیعتاً، طبق روال این‌گونه موقعیت‌ها، این قرارداد احتمالاً شامل پاداش امضای قرارداد و حقوق بالایی برای بازیکنی خواهد بود که به خاطر عملکردهای درخشانش در بوندسلیگا بسیار ارزشمند است.

برانت یکی از گزینه‌هایی است که پس از جدایی گریزمان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. آن‌ها به دنبال بازیکنانی هستند (برانت تنها گزینه نیست، اما در حال حاضر پیشتاز است) که بتوانند نقشی مشابه مرد فرانسوی ایفا کنند؛ با علم به اینکه شماره ۷ میراثی ماندگار از خود با بازی‌ها و گل‌هایش به جا می‌گذارد، همان‌طور که از بازیکنی که عنوان بهترین گلزن تاریخ باشگاه را یدک می‌کشد، انتظار می‌رود.

آینده‌ای که از مدتی پیش مشخص شده بود

اینکه برانت نمی‌خواهد قراردادش را تمدید کند، بیش از یک ماه است که فاش شده است. این تصمیم پس از هفته بیست و پنجم بوندسلیگا ابلاغ شد؛ زمانی که یولیان و یورگن برانت (پدر و مدیربرنامه‌های بازیکن) با نیکو کواچ و سباستین کل ملاقات کردند تا به آن‌ها اطلاع دهند که او تمدید نخواهد کرد. پس از بازی مقابل کلن در آن روز، لارس ریکن (مدیر ورزشی باشگاه آلمانی) این خبر را برای هواداران تایید کرد:

«ما گفتگوهایی داشتیم و توافق کردیم که قرارداد رو به پایان تمدید نخواهد شد.»

و اینجاست که اتلتیکو مادرید با هدایت ماتیوی آلمانی وارد میدان می‌شود. مدیر ورزشی باشگاه که پیش از این برای مذاکره با آتالانتا جهت جذب ادرسون به برگامو سفر کرده بود (همان‌طور که مارکا به طور اختصاصی گزارش داد)، مسئولیت رهبری پروژه جذب بازیکنی را بر عهده دارد که آرسنال را نیز به عنوان یکی از مشتریان خود می‌بیند. باشگاه انگلیسی رقیب اتلتیکو در لیگ قهرمانان است و انتظار می‌رود آن‌ها نیز در کورس رقابت برای برانت باشند. با این حال، آن‌ها تنها تیمی نیستند که بازیکنی را دنبال می‌کنند که علیرغم خط خوردن از تیم ملی آلمان، سال‌هاست عضوی ثابت از نخبگان اروپا بوده است.

آمار خیره‌کننده در گلزنی و پاس گل

برانت با ارزش بازار ۲۰ میلیون یورو، در ۳۷ بازی این فصل خود برای دورتموند ۱۱ گل و ۳ پاس گل به ثمر رسانده است (اگرچه هنوز به ۲۰۰۰ دقیقه زمان بازی نرسیده است). این‌ها برای یک هافبک آماری فراتر از قابل احترام هستند. در واقع، او می‌تواند به عنوان هافبک هجومی یا در هر دو جناح بازی کند.

برانت علیرغم اینکه مهاجم نوک نیست، در ۳۰۳ بازی برای بوروسیا دورتموند ۵۷ گل و ۶۹ پاس گل به ثبت رسانده است. او همچنین در بایرلورکوزن آمار درخشانی داشت و با ۴۲ گل و ۵۲ پاس گل در ۲۱۵ بازی، خود را در میان برترین‌ها تثبیت کرد. با احتساب دوران حضورش در وولفسبورگ، ما درباره بازیکنی صحبت می‌کنیم که به راحتی از مرز ۵۰۰ بازی فراتر رفته و بیش از ۱۰۰ گل و به همین تعداد پاس گل در کارنامه دارد؛ دلیلی روشن برای اینکه چرا آلمانی او را به عنوان هدف فصل آینده انتخاب کرده است.

