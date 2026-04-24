هافبک ۵۱ میلیون پوندی یونایتد در لیست فروش

به گزارش ایلنا، سر جیم رتکلیف، پس از نمایش ناامیدکننده مقابل لیدز یونایتد، دستور قرار گرفتن نام مانوئل اوگارته در لیست فروش منچستریونایتد را صادر کرده است. رئیس اینئوس که شکست ۲ بر ۱ مقابل لیدز را از نزدیک در اولدترافورد تماشا می‌کرد، از عملکرد این هافبک به هیچ وجه راضی نبود. این بازیکن اروگوئه‌ای که تنها دو فصل پیش با مبلغ ۵۱ میلیون پوند به خدمت گرفته شد، اکنون در آستانه تبدیل شدن به اولین قربانی پاکسازی بزرگ تابستانی قرار دارد.

انقلاب اینئوس در اولدترافورد با هدف کاهش هزینه‌ها و حذف بازیکنان مازاد از لیست شلوغ منچستریونایتد، وارد فاز تهاجمی‌تری شده است. به گزارش «اتلتیک»، مالک میلیاردر باشگاه پس از مشاهده شکست ۲ بر ۱ مقابل رقیب دیرینه، لیدز یونایتد، اوگارته را به عنوان مهره‌ای مازاد شناسایی کرده است.

رتکلیف در جایگاه مدیران اولدترافورد نظاره‌گر نمایشی بود که فاقد شدت و کیفیت فنی مورد انتظار از یک سرمایه‌گذاری ۵۱ میلیون پوندی (۶۹ میلیون دلاری) بود. منابع نزدیک به باشگاه می‌گویند که این میلیاردر بریتانیایی به قدری از عملکرد فردی این بازیکن ناامید شده که به تیم جذب بازیکن دستور داده است تا به محض باز شدن پنجره تابستانی، پیشنهادات ارسالی برای او را بررسی کنند.

اقدام هیئت‌مدیره برای فروش سرمایه‌گذاری ۵۱ میلیون پوندی

هنگامی که شیاطین سرخ در سال ۲۰۲۴ مبلغ هنگفتی را برای جذب اوگارته از پاری‌سن‌ژرمن پرداخت کردند، انتظارات بسیار بالا بود، اما به نظر می‌رسد زمان برای او به پایان رسیده است. علیرغم جرقه‌هایی از استعداد، تداوم مورد نیاز برای درخشش در قلب خط میانی یونایتد به وضوح در بازی او غایب بوده است.

نمایش ضعیف اوگارته مقابل لیدز، جدیدترین مورد از زنجیره عملکردهای ضعیف این هافبک بود که باعث شد بخشی از هواداران به روند نگران‌کننده تیم در زمان حضور او در ترکیب اصلی اشاره کنند. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که عملکرد مقابل لیدز به عنوان آخرین ضربه برای تصمیم‌گیرندگان باشگاه عمل کرده است. جو در منچستریونایتد به سمت پاسخگویی کامل در حال تغییر است و پیام اتاق مدیریت روشن به نظر می‌رسد: عملکردهایی مانند آنچه هفته گذشته دیده شد، پیامدهای فوری و ماندگاری خواهد داشت.

برنامه‌ریزی برای بازسازی بی‌رحمانه در عصر اینئوس

انتظار می‌رود این اقدام اولین حرکت از جابجایی‌های بسیار در تابستان پیش رو باشد، زیرا اینئوس خود را برای یک پاکسازی بزرگ آماده می‌کند. یونایتد امیدوار است با عبور از بازیکنانی که برای تطبیق با شرایط باشگاه تلاش کرده‌اند، فضایی برای چهره‌های جدیدی ایجاد کند که با چشم‌انداز بلندمدت تیم یعنی ساخت کاروانی سریع‌تر و مقاوم‌تر، همخوانی داشته باشند.

تمرکز بر فروش بازیکنانی که علیرغم حقوق بالا عملکرد ضعیفی دارند، به مدیریت اجازه می‌دهد تا ساختار دستمزدهای باشگاه را مجدداً تنظیم کند. هدف این است که مبالغ حاصل از فروش احتمالی اوگارته روی استعدادهای تشنه‌تری سرمایه‌گذاری شود که بتوانند با تیم رشد کنند. نام‌های متعددی از جمله ستارگان تثبیت شده لیگ برتر مانند الیوت اندرسون از ناتینگهام فارست، کارلوس بالبا هافبک برایتون و پدیده کریستال پالاس، آدام وارتون، به شیاطین سرخ لینک شده‌اند.

ورود یونایتد به بازار برای تقویت خط میانی

منچستریونایتد در حال جستجو در بازار برای جذب یک هافبک پویا پیش از آغاز رقابت‌های فصل ۲۷-۲۰۲۶ است. در حالی که ممکن است اوگارته همچنان در بازی‌های پایانی فصل به میدان برود، اما آینده بلندمدت او دور از منچستر به نظر می‌رسد و گفته می‌شود گالاتاسرای در صف اول مشتریان او قرار دارد.

شیاطین سرخ با نبردی حیاتی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان روبرو هستند و در حالی که رتکلیف برای اجرای نقشه‌های تابستانی خود آماده می‌شود، از این پس هر عملکردی زیر ذره‌بین دقیق او قرار خواهد گرفت.

