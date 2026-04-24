بارسلونا قید خرید ستاره یونایتد را زد

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش «اتلتیک»، باشگاه بارسلونا تصمیم گرفته است تا از فعال‌سازی بند خرید ۳۰ میلیون یورویی (۲۶.۱ میلیون پوند) مارکوس رشفورد صرف‌نظر کند. اگرچه او شروع پرباری در اسپانیا داشت، اما تاثیرگذاری او در جریان حذف زودهنگام و حساس باشگاه از لیگ قهرمانان اروپا و کوپا دل ری به شکل قابل توجهی کاهش یافت. منابع باشگاهی معتقدند رشفورد در زمان مصدومیت رافینیا نتوانست از «فرصت طلایی» خود برای تثبیت جایگاهش در ترکیب اصلی استفاده کند و همین موضوع منجر به تغییری بزرگ در تصمیمات باشگاه پیرامون آینده بلندمدت او در کاتالونیا شده است.

تغییر اولویت‌های باشگاه کاتالانی

سران بلوگرانا پیش از این با نمایندگان رشفورد برای گفتگو در مورد انتقال دائمی دیدار کرده بودند، اما عملکردهای بی‌ثبات او در مسابقات پرفشار، نگاه‌ها را در داخل باشگاه تغییر داده است. در حالی که انتظار نمی‌رفت توافق بر سر شرایط شخصی مشکلی ایجاد کند، کادر فنی باشگاه اکنون اولویت خود را بر جذب گزینه‌های دیگری برای خط حمله قرار داده است. این تغییر موضع پس از افت فرم او در یک مقطع بحرانی رخ داد و باعث شد مقامات باشگاه با وجود گفتگوهای قبلی مبنی بر توافق چندساله با بازیکن قرضی یونایتد، به دنبال گزینه‌های جایگزین باشند.

تاوان سنگین ناکامی در بازی‌های حذفی

رشفورد علیرغم به ثبت رساندن ۱۲ گل و ۱۳ پاس گل در ۴۴ بازی، به دلیل ناتوانی در تاثیرگذاری روی بازی‌های بزرگ حذفی، تاوان سنگینی پرداخت کرده است. این بازیکن ۲۸ ساله در هر دو بازی رفت و برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل اتلتیکو مادرید، موفق به ثبت هیچ گل یا پاس گلی نشد؛ اتفاقی که در نیمه‌نهایی کوپا دل ری برابر همین تیم نیز تکرار شد. این ناکامی‌ها در بازی‌های بزرگ، آن هم در شرایطی که او وظیفه رهبری خط حمله را در غیاب رافینیا بر عهده داشت، مدیران بارسلونا را متقاعد کرده است که این مهاجم فاقد دقت و کیفیت لازم برای پروژه بلندمدت آن‌هاست. در همین راستا، خولیان آلوارز همچنان هدف اصلی تابستانی آن‌ها محسوب می‌شود و ویکتور مونوز، بال تیم اوساسونا، نام دیگری است که در بالای لیست خرید قرار دارد.

تلاش نهایی برای قهرمانی در لیگ

در حالی که بارسلونا برای قطعی کردن دومین قهرمانی متوالی خود در لیگ تلاش می‌کند، رشفورد همچنان بخشی از برنامه‌های فوری هانسی فلیک باقی مانده است که با سفر روز شنبه به ختافه آغاز می‌شود. با اختلاف ۹ امتیازی نسبت به رئال مادرید و تنها ۶ بازی باقی‌مانده، تمرکز اصلی بر حفظ سلطه داخلی پیش از تابستانی پر از تحولات بزرگ است. در همین حال، رشفورد با آینده‌ای نامعلوم در اولدترافورد روبروست؛ جایی که تا سال ۲۰۲۸ قرارداد دارد، مگر اینکه مشتری دیگری پیدا شود که بتواند مبلغ مورد نظر یونایتد را پرداخت کند.

