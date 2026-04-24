خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش وزیر خارجه آمریکا به شایعه حذف تیم ملی از جام جهانی

مشکلی با ورزشکاران ایران نداریم
کد خبر : 1777230
لینک کوتاه کپی شد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با رد شایعات اخیر اعلام کرد که این کشور مشکلی با حضور ورزشکاران ایرانی ندارد.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار گزارشی جنجالی در روزنامه «فایننشنال تایمز» مبنی بر پیشنهاد فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا به فیفا جهت جایگزینی ایتالیا به جای ایران در جام جهانی پیش‌رو، فضای رسانه‌ای و سیاسی تحت تاثیر قرار گرفت؛ شایعه‌ای که حتی واکنش تند سیاستمداران ایتالیایی را به همراه داشت و آن‌ها این احتمال را «شرم‌آور» خواندند.

با این حال، مارکو روبیو در نشست رئیس‌جمهور آمریکا و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت حضور ایران اظهار داشت:«چیزی از طرف آمریکا نیست که بگوید آن‌ها نمی‌توانند بیایند. مشکلی با ورزشکاران ایران نداریم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که با وجود فشارهای سیاسی، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نیز که اخیراً تماشاگر بازی دوستانه ملی‌پوشان مقابل کاستاریکا بود، بر حضور قطعی ایران در این تورنمنت تاکید کرده است. البته علیرغم این چراغ سبز دیپلماتیک، چالش‌های اداری و کارشکنی‌ها در مسیر صدور ویزا برای تمامی اعضای کاروان ایران همچنان به قوت خود باقی است و تضمین قطعی برای حل این گره اداری ارائه نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید