شوک بزرگ به آنفیلد
توافق پنهانی ستاره لیورپول با یوونتوس برای جدایی غیرمنتظره
احتمال جدایی آلیسون بکر از لیورپول در تابستان پیش رو قوت گرفته و گزارشها از توافق شخصی این دروازهبان برزیلی با باشگاه یوونتوس حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، ماتئو مورتو، کارشناس نقلوانتقالات، گزارش داده است که آلیسون پیش از این با باشگاه یوونتوس به یک توافق شفاهی دست یافته است.
جدایی این دروازهبان برزیلی بسیاری را شگفتزده خواهد کرد؛ چرا که او اواسط ماه مارس، قرارداد خود با لیورپول را که در حال اتمام بود، برای ۱۲ ماه دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد. البته گزارشها حاکی از آن است که باشگاه صرفاً بند تمدیدی را که از قبل در قرارداد وجود داشت، فعال کرده است.
بر اساس گفتههای مورتو، لیورپول طی هفتههای آینده وضعیت دروازهبانی خود را بررسی خواهد کرد تا در مورد اجازه خروج به آلیسون تصمیمگیری کند. فابریزیو رومانو نیز این بازیکن ۳۳ ساله را به یوونتوس مرتبط دانسته است؛ او گزارش داده که بیانکونری در جستجوی یک دروازهبان کلاس جهانی برای تابستان است و آلیسون را هدف اصلی خود میبیند. گفته میشود این گلر برزیلی برای بازگشت به ایتالیا، جایی که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در آاس رم بازی میکرد، چراغ سبز نشان داده است.
او به دلیل احترامی که برای لیورپول قائل است، ابتدا میخواهد از برنامههای باشگاه برای آینده نزدیک مطلع شود. رومانو اضافه کرد که به زودی جلساتی برگزار میشود تا مشخص گردد لیورپول قصد دارد فصل آینده را با آلیسون شروع کند یا با ذخیره او، گیورگی مامارداشویلی.
قرمزها این دروازهبان ۲۵ ساله گرجستانی را در سال ۲۰۲۴ به عنوان جانشین بلندمدت آلیسون به خدمت گرفتند و مامارداشویلی پس از یک سال حضور قرضی در والنسیا، تابستان گذشته سرانجام به جمع لیورپولیها اضافه شد.
آیا آلیسون در راه است؟ یوونتوس به دنبال یک دروازهبان تراز اول جدید
آلیسون همچنان انتخاب اول لیورپول درون دروازه است، هرچند او در این فصل به دلیل مصدومیت چندین مسابقه را از دست داده است. او در حال حاضر به دلیل مشکل عضله ران از میادین دور است و همین موضوع باعث شده تا مامارداشویلی فرصت حضور در چندین بازی این فصل را پیدا کند.
لیورپول در سال ۲۰۱۸ مبلغ ۷۲.۵ میلیون یورو برای جذب او به رم پرداخت کرد. او از آن زمان سنگ بنای موفقیتهای لیورپول بوده است؛ موفقیتهایی که شامل قهرمانی در لیگ قهرمانان ۲۰۱۹ و قهرمانیهای لیگ برتر در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ میشود. او در مجموع ۳۳۲ بار با پیراهن این تیم به میدان رفته است.
در یوونتوس، وویچک شزنی جانشین جانلوئیجی بوفون افسانهای شد و چندین سال پیراهن شماره یک را در اختیار داشت. این سنگربان لهستانی ابتدا در سال ۲۰۲۴ بازنشسته شد، اما پس از مدتی کوتاه دوباره به میادین بازگشت و راهی بارسلونا شد.
میشل دیگرگوریو برای پر کردن جای خالی شزنی انتخاب شده بود، اما او در زمره دروازهبانهای تراز اول قرار نمیگیرد و هنوز نتوانسته است به طور کامل کادر فنی را متقاعد کند. در نتیجه، ماتیا پرین، انتخاب دوم تیم، در مقاطعی از این فصل به او ترجیح داده شده است.