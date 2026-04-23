دیدار مدیرعامل پرسپولیس و قلعه‌نویی در کمپ تیم ملی

مدیرعامل پرسپولیس با حضور در کمپ تیم ملی با امیر قلعه‌نویی دیدار کرد و بر حمایت کامل باشگاه از تیم ملی و ادامه همکاری‌ها تأکید شد.

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی، مدیرعامل پرسپولیس، با حضور در کمپ تیم ملی با امیر قلعه‌نویی دیدار کرد و در این دیدار به گفته او «عملکرد مثبت تیم ملی در ماه‌های اخیر و شجاعت کادرفنی در اعتماد به بازیکنان جوان لیگ» مورد تقدیر قرار گرفت. حدادی در این گفت‌وگو تأکید کرده است که «پرسپولیس برای موفقیت تیم ملی در مسیر جام جهانی آرزوی بهترین‌ها را دارد و آماده هرگونه همکاری و همراهی است.»

در پایان این نشست، امیر قلعه‌نویی نیز با قدردانی از حمایت‌های پرسپولیس گفته است: «تعامل باشگاه‌ها با تیم ملی موضوعی کلیدی است» و بر ضرورت «رعایت عدالت در انتخاب نمایندگان فوتبال ایران» تأکید کرده است.

