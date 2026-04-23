دوکو: پیروزی در جام اتحادیه مشت محکم ما به روحیه آرسنال بود

به گزارش ایلنا، جرمی دوکو با یادآوری روزهایی که در آکادمی اندرلخت میان درس و فوتبال حرفه‌ای گرفتار بود، از مدرک رسانه و ارتباطاتی می‌گوید که همان‌جا گرفت؛ اما حالا بی‌پرده واقعیتی را توضیح می‌دهد که به‌زعم او، آرسنال را از مسیر قهرمانی خارج کرد. «پیروزی ما مقابل آرسنال در فینال جام اتحادیه، یک مشت محکم روانی بود. تیمی که ۲۰۰ روز صدرنشین بود، همان‌جا ضربه خورد.»

او معتقد است همان جام، آغاز تغییرات جدول بود: «بعد از بردن اولین جام فصل، تیم در بهترین فرم قرار گرفت؛ ۱۰ گل زدیم و فقط یک گل خوردیم. می‌دانستیم اگر آن بازی را ببریم، آرسنال متزلزل می‌شود. ما تشنه موفقیتیم و هنوز چیزهای زیادی برای بردن داریم.»

دوکو که دوباره به ترکیب اصلی برگشته، نقش خودش را در اوج‌گیری اخیر سیتی پررنگ می‌بیند: «پاس گل ششمم در لیگ را دادم و مجموع پاس‌هایم در فصل به ۱۳ رسید؛ بهترین آمار دوران حرفه‌ای‌ام. اما می‌دانم یک چیز کم دارم: گل زدن. همه می‌گویند قوی‌ترین ویژگی‌ام یک‌در‌برابر‌یک است، اما من پنهان نمی‌شوم… اگر گل بزنم، نگاه‌ها به من کاملاً تغییر می‌کند.»

او مسیرش را شبیه استرلینگ می‌داند و با اعتمادبه‌نفس می‌گوید: «باید گل‌های ساده هم بزنم. تمام گل‌هایم با دریبل بوده، ولی اگر حتی پنج گل ساده در یک فصل بزنم، تفاوت بزرگی ایجاد می‌شود. ۱۰۰ درصد مطمئنم می‌توانم بهترین باشم، فقط باید حس گلزنی‌ام را تقویت کنم.»

دوکو خاطره‌ای از شیطنت دوران نوجوانی‌اش هم تعریف می‌کند: «در اردویی در بولونیا قرار شد ۶ کیلومتر تا تمرین بدویم. من ترجیح دادم تاکسی بگیرم! مربی عصبانی شد، ولی گفتم: خب با ماشین راحت‌تر بود!»

او در نهایت نقش ونسان کمپانی را مهم‌ترین بخش مسیرش می‌داند: «کمپانی در تمرینات جلوی من می‌ایستاد و همیشه می‌گفت مرا در تیمی مثل سیتی می‌بیند. آن زمان باورش نداشتم، اما او تأکید می‌کرد که می‌توانم به آن سطح برسم. فکر نمی‌کنم حضورم در اینجا اتفاقی باشد.»

