به گزارش ایلنا، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس عصر امروز با حضور در مرکز ملی فوتبال با امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی دیدار و گفت‌وگو کرد. او در ابتدای صحبتش به قلعه نویی گفت: «ما اصرار به برگزاری لیگ داشتیم اما سازمان لیگ و فدراسیون تصمیمی گرفتند که برای همه قابل احترام است. از اینجا به بعد همه باید از تیم ملی حمایت کنند و ما هم وظیفه‌مان همین است. به هر حال ما در باشگاه پرسپولیس هر کمکی از دستمان بربیاید انجام می‌دهیم. مطمئنم که اتفاقات خوبی در جام جهانی رخ خواهد داد و شما و تیم شادی بخش مردم خواهید بود.»

حدادی همچنین پیغام یکی از جانبازان جنگ رمضان را هم به سرمربی تیم ملی رساند:

«می‌خواستم با محمد انصاری به محل اردو بیایم اما با او به بیمارستان ساسان رفتیم. یکی از بندگان خدا که در کرمانشاه پای لانچر بود، جفت پاها و دست‌هایش قطع شده بود که به ملاقاتش رفته بودیم‌. همان روز دختر این جانباز به دنیا آمده بود. او از بازیکنان تیم درخواست هرچه در توان دارند در جام جهانی به نمایش بگذارند. او گفت ما توان خود را پای لانچر می‌گذاریم و بازیکنان هم در زمین تلاش کنند.»

او در پایان صحبتش تاکید کرد:

«هرکسی به جام جهانی برود فکر و ذهنش برای وطن و مردم است. وقتی شما سرمربی باشید همه چیز مشخص است. آن زمان که ما به عنوان پرسپولیسی به ورزشگاه می‌رفتیم برای شما بحث اهل بیت همیشه مطرح بوده و این نشانه خاص شماست.»

گفتنی است تیم ملی در حال حاضر با 30 بازیکن شاغل در لیگ برتر در تهران اردو برگزار کرده و اواخر اردیبهشت ماه راهی کشور ترکیه خواهد شد تا بعد از برپایی اردو و بازی دوستانه در آنجا عازم آمریکا شود.

