های قهرمانی جهان اسنوکر
تقابل وفایی با ترامپ در مرحله یکهشتم جهانی
حسین وفایی با پیروزی پرقدرت در نخستین مسابقه خود در رقابتهای جهانی اسنوکر، به جمع ۱۶ نفر برتر راه یافت و حالا باید در مرحله بعد با جاد ترامپ، نفر اول اسنوکر جهان، روبهرو شود.
به گزارش ایلنا، رقابتهای قهرمانی جهان اسنوکر از ۲۹ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن کروسیبل شهر شفیلد جریان دارد و وفایی بهعنوان تنها نماینده ایران در مرحله اصلی مسابقات حاضر است. او در آغاز کار برابر سی جیاهو از چین قرار گرفت و با نمایشی برتر توانست دیدار را با نتیجه ۱۰ بر ۳ به سود خود تمام کند و مجوز حضور در مرحله یکهشتم نهایی را به دست آورد.
وفایی در دور بعد باید مقابل جاد ترامپ، اسنوکرباز انگلیسی و صدرنشین ردهبندی جهانی، قرار بگیرد؛ دیداری که از اهمیت زیادی برخوردار است و میتواند مسیر او را در ادامه رقابتها تعیین کند.
بر اساس برنامه اعلامشده، این مسابقه در سه نوبت برگزار میشود: دو بخش نخست روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۷ و بخش پایانی نیز روز دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد.