به گزارش ایلنا، رقابت‌های قهرمانی جهان اسنوکر از ۲۹ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن کروسیبل شهر شفیلد جریان دارد و وفایی به‌عنوان تنها نماینده ایران در مرحله اصلی مسابقات حاضر است. او در آغاز کار برابر سی جیاهو از چین قرار گرفت و با نمایشی برتر توانست دیدار را با نتیجه ۱۰ بر ۳ به سود خود تمام کند و مجوز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد.

وفایی در دور بعد باید مقابل جاد ترامپ، اسنوکرباز انگلیسی و صدرنشین رده‌بندی جهانی، قرار بگیرد؛ دیداری که از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند مسیر او را در ادامه رقابت‌ها تعیین کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این مسابقه در سه نوبت برگزار می‌شود: دو بخش نخست روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۷ و بخش پایانی نیز روز دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

