ایتالیا سناریوی جایگزینی ایران در جام جهانی را رد کرد
وزیر ورزش ایتالیا هرگونه سناریوی جایگزینی آتزوری بهجای ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را ناممکن و نامناسب دانست و رد کرد.
به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد دولت ایتالیا هرگونه احتمال حضور این کشور بهجای ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را منتفی دانست و تأکید کرد که صعود باید فقط در زمین مسابقه تعیین شود.
آندرهآ آبودی، وزیر ورزش ایتالیا، با تأکید بر اینکه «چنین اقدامی نه ممکن است و نه مناسب»، اعلام کرد حضور در جام جهانی تنها باید از طریق رقابتهای رسمی رقم بخورد. این موضعگیری کمتر از یک روز پس از طرح پیشنهاد پائولو زامپولی منتشر شد؛ پیشنهادی که طی آن او خواسته بود ایران کنار گذاشته شود و ایتالیا جایگزین آن قرار گیرد.
با این حال، آبودی با رد این سناریو گفت صعود ایتالیا که در پلیآف به بوسنی و هرزگوین باخت، قابل بازگشت نیست و «جایگزینی» معنایی ندارد.
در مقابل، ایران با صدرنشینی در گروه خود و تنها یک شکست در ۱۰ مسابقه انتخابی، سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کرده و طبق گزارش اسکاینیوز، در تمامی جلسات آمادهسازی فیفا نیز شرکت داشته است.
تیم ملی ایران هر سه بازی مرحله گروهیاش را در آمریکا برگزار میکند و نخستین دیدار برابر نیوزیلند ۱۵ ژوئن در لسآنجلس خواهد بود.