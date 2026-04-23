فیفا برنامهای برای جایگزینی ایتالیا با ایران ندارد
سایت بیبیسی نوشت که فیفا برنامهای برای جایگزینی ایتالیا با ایران در جام جهانی پیشرو ندارد.
به گزارش ایلنا، وبسایت BBC در خبری به شایعاتی که از شب گذشته شکل گرفته واکنش نشان داده و نوشت بر اساس گزارش منابع مختلف، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) هیچ برنامهای برای جایگزین کردن تیم ملی ایتالیا بهجای ایران در جام جهانی امسال ندارد؛ این در حالی است که چنین پیشنهادی از سوی نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مطرح شده بود.
در پی تنشهای ناشی از جنگ میان ایران با آمریکا و اسرائیل، ابهامهایی درباره حضور ایران در این رقابتها شکل گرفته است. پائولو زامپولی، نماینده ویژه آمریکا، به روزنامه فایننشال تایمز گفت: «تأیید میکنم که به ترامپ و (جیانی) اینفانتینو پیشنهاد دادهام که ایتالیا جایگزین ایران در جام جهانی شود.»
او افزود: «من اصالتاً ایتالیایی هستم و حضور آتزوری در تورنمنتی که در آمریکا برگزار میشود، برایم یک رؤیاست. ایتالیا با چهار عنوان قهرمانی، شایستگی حضور در این رقابتها را دارد.»
فیفا بهصورت رسمی درباره این پیشنهاد اظهار نظر نکرد، اما به سخنان هفته گذشته جیانی اینفانتینو، رئیس این نهاد، اشاره کرد که گفته بود: «تیم ایران قطعاً خواهد آمد.»
سفارت ایران نیز در واکنش، این پیشنهاد را نشانه «ورشکستگی اخلاقی» ایالات متحده دانست. در بیانیهای که در شبکه ایکس منتشر شد، آمده است: «ایتالیا عظمت خود را در فوتبال در زمین مسابقه به دست آورده، نه با امتیازات سیاسی.»
همچنین در این بیانیه آمده است: «تلاش برای حذف ایران از جام جهانی تنها نشاندهنده ورشکستگی اخلاقی آمریکا است؛ کشوری که حتی از حضور یازده بازیکن جوان ایرانی در زمین مسابقه نیز هراس دارد.»
فایننشال تایمز گزارش داده که این پیشنهاد با هدف ترمیم روابط میان آمریکا و ایتالیا مطرح شده؛ روابطی که پس از انتقاد جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، از اظهارات ترامپ درباره پاپ لئو چهاردهم دچار تنش شده بود.
ایتالیا، قهرمان چهار دوره جام جهانی، پس از شکست مقابل بوسنی و هرزگوین در پلیآف ماه گذشته، برای سومین دوره متوالی از صعود به جام جهانی بازماند.
ایران قرار است در این رقابتها با نیوزیلند و بلژیک در لسآنجلس در تاریخهای ۱۵ و ۲۱ ژوئن و با مصر در سیاتل در ۲۶ ژوئن دیدار کند.