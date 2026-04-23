به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا تأکید کرد که منچسترسیتی توانایی مدیریت فشار رقابت برای قهرمانی را دارد، اما در عین حال اعتراف کرد که خستگی بازیکنان ممکن است او را مجبور به ایجاد تغییرات گسترده در ترکیب تیم برای جام حذفی کند.

سیتی در حالی روز شنبه در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف ساوتهمپتون می‌رود که پس از پیروزی مقابل برنلی و صعود به صدر جدول لیگ برتر، همچنان شانس فتح سه‌گانه داخلی را برای خود حفظ کرده است. گواردیولا مدعی شد که پیروزی روز یکشنبه مقابل آرسنال انرژی زیادی از بازیکنانش گرفته و او حتی برای بازی در ورزشگاه ترف مور نیز به فکر انجام چندین تغییر در ترکیب اصلی بوده است.

گواردیولا گفت: «این یک فرصت بزرگ است که بتوانیم در چهار فینال پیاپی بازی کنیم. شاید مجبور شویم تغییراتی در تیم ایجاد کنیم. در دقایق پایانی کمی خسته بودیم اما آماده هستیم.»

او ادامه داد: «من کاملاً مطمئن هستم که این مسیر در آینده برای همه آن‌ها مفید خواهد بود. هرچه تجربه بیشتری کسب کنید و بیشتر در چنین موقعیت‌هایی قرار بگیرید، بهتر می‌توانید شرایط را مدیریت کنید.»

سرمربی سیتی افزود: «پیروزی هدف اصلی ماست. با در نظر گرفتن سه روز گذشته و فشار روحی و جسمی بازی‌هایی که انجام دادیم، نمایش فوق‌العاده‌ای داشتیم. ما باید به هر قیمتی برنده شویم، بله، اما باید کاری انجام دهیم که لیاقتش را داشته باشیم؛ بدویم، بپریم، پاس بدهیم و شلیک کنیم. حتی امروز هم به پیامدها و اینکه اگر در صدر جدول باشیم یا نه، فکر نکردیم. فقط می‌دانستیم برای شکست دادن برنلی باید چه کارهایی انجام دهیم.»

گواردیولا همچنین اضافه کرد: «حالا باید خیلی روی این موضوع فکر کنیم؛ چون امروز هم به دلیل خستگی ناشی از بازی روز یکشنبه، تردیدهای زیادی برای انتخاب ترکیب اصلی داشتم. حالا قرار است سه بازی پیاپی در سه روز داشته باشیم و باید به لندن برویم.»

در سمت مقابل، سقوط برنلی به چمپیونشیپ با این شکست قطعی شد و اسکات پارکر، سرمربی این تیم، حاضر نشد درباره آینده خود صحبت کند. پارکر که در این فصل تنها دو پیروزی خانگی در لیگ به دست آورده است، معتقد است که تیم «کلارتز» حتی پیش از شروع مسابقات نیز با نبردی نابرابر و دشوار روبرو بوده است.

او گفت: «من به شدت به این تیم افتخار می‌کنم. عملکرد امشب نشان‌دهنده تمام ویژگی‌هایی بود که این گروه نماینده آن است. شما تیمی را دیدید که با تمام توان جنگید و هر چه داشت در زمین گذاشت.»

پارکر افزود: «چالش پیش روی ما عظیم بود و نتوانستیم فراتر از توانمان عمل کنیم. ما از فرصت‌هایمان استفاده نکردیم، اما این تیم سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشته است؛ ناامیدی‌ها و ناملایمتی‌های بسیاری وجود داشت. ما در زمینه کیفیت کم آوردیم، اما من هرگز از این تیم به خاطر کمبود کیفیت انتقاد نمی‌کنم؛ آن‌ها مردانی هستند که تمام توانشان را می‌گذارند. من غمگین و ناراحتم و البته از این فصل ناامید شده‌ام.»

