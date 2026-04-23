تخفیف اجباری برای اخراج از استمفوردبریج

به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی در آستانه رهایی از پرداخت پکیج سنگین غرامت به لیام روزنیور پس از برکناری او قرار دارد. روزنیور روز چهارشنبه، پس از گذشت کمتر از چهار ماه از زمان هدایت آبی‌ها، از سمت خود برکنار شد. سلسله‌مراتب مدیریتی چلسی پس از ثبت پنج شکست متوالی در لیگ بدون حتی یک گل زده - که بدترین دوران افت باشگاه از سال ۱۹۱۲ محسوب می‌شود - وارد عمل شدند.

روز چهارشنبه گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه آبی‌ها به دلیل طولانی بودن قرارداد این مربی ۴۱ ساله، با جریمه و غرامت سنگینی روبرو هستند. روزنیور پس از جانشینی انزو مارسکا در ماه ژانویه، قراردادی تا سال ۲۰۳۲ امضا کرده بود. با این حال، انتظار نمی‌رود چلسی مجبور به تسویه کامل قرارداد روزنیور باشد، چرا که یک «بند فسخ» (Break Clause) در قرارداد او گنجانده شده است.

اجتناب از پرداخت غرامت سنگین برای آبی‌ها بسیار حیاتی است؛ به ویژه پس از آنکه باشگاه ماه گذشته فاش کرد که در فصل گذشته رکورد زیان ۲۶۲.۴ میلیون پوندی را در لیگ برتر ثبت کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد چلسی با ضربه مالی ناشی از عدم راهیابی به لیگ قهرمانان فصل آینده روبرو خواهد شد. امیدهای آن‌ها با شکست ۳-۰ مقابل برایتون در روز سه‌شنبه - که آخرین حضور روزنیور روی نیمکت بود - ضربه شدیدی خورد.

در نتیجه این شکست، آبی‌ها به رده هفتم جدول سقوط کردند و در فاصله ۷ امتیازی با لیورپولِ رده پنجمی قرار گرفتند، در حالی که برایتون با عبور از آن‌ها به رتبه ششم رسید. رتبه ششم همچنان می‌تواند برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان کافی باشد، اما این موضوع بستگی به قهرمانی استون ویلا در لیگ اروپا و قرارگیری آن‌ها در رتبه پنجم دارد. در این سناریو، استون ویلا به عنوان قهرمان لیگ اروپا صادر می‌شود و سهمیه اضافی عملکرد اروپایی که به باشگاه‌های انگلیسی تعلق می‌گیرد، از تیم پنجم به تیم ششم منتقل خواهد شد.

چلسی عملکردهای اخیر و نتایج به دست آمده را عامل اصلی جدایی از روزنیور در روز چهارشنبه اعلام کرد؛ باشگاه امیدوار است با این تغییر، سهمیه اروپایی را نجات داده و در جام حذفی پیشروی کند.

در بیانیه باشگاه آمده است: «باشگاه فوتبال چلسی امروز از لیام روزنیور، سرمربی خود، جدا شد. از طرف همه در باشگاه چلسی، مایل هستیم مراتب قدردانی خود را از لیام و کادرش بابت تمام تلاش‌هایشان در دوران حضور در باشگاه اعلام کنیم. لیام از زمان انتصابش در میانه فصل، همیشه با بالاترین سطح از صداقت و حرفه‌ای‌گری رفتار کرده است. این تصمیمی نبود که باشگاه به راحتی اتخاذ کند، اما نتایج و عملکردهای اخیر، با توجه به اینکه هنوز بازی‌های زیادی در این فصل باقی مانده، پایین‌تر از استانداردهای لازم بوده است. همه در باشگاه چلسی برای لیام در آینده آرزوی موفقیت دارند. کالوم مک‌فارلین به عنوان سرمربی موقت تا پایان فصل با حمایت کادر فنی موجود، هدایت تیم را بر عهده خواهد داشت؛ چرا که ما برای دستیابی به سهمیه اروپایی و پیشروی در جام حذفی تلاش می‌کنیم. در حالی که باشگاه برای ایجاد ثبات در پست سرمربیگری تلاش می‌کند، فرآیندی از خوداندیشی را برای اتخاذ بهترین تصمیم بلندمدت انجام خواهیم داد.»

مک‌فارلین در دیدار روز یکشنبه چلسی مقابل لیدز در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی در ورزشگاه ومبلی، هدایت تیم را بر عهده خواهد داشت.

انتهای پیام/