به گزارش ایلنا، باشگاه بلکبرن روورز تأیید کرد که تونی پارکس، اسطوره این باشگاه، در سن ۷۶ سالگی درگذشته است. آلن شیرر، دیگر اسطوره این باشگاه، با توصیفی صمیمانه و با نامیدن او به عنوان یک «مرد بزرگ»، در صف اول ادای احترام‌کنندگان قرار گرفت.

پارکس سابقه ۳۴ سال همکاری با این باشگاه منطقه لانکاشایر را به عنوان بازیکن و مربی در کارنامه داشت. این هافبک متولد شفیلد در سال ۱۹۷۰ به روورز پیوست و تا سال ۱۹۸۲ بیش از ۴۰۰ بار برای آن‌ها به میدان رفت. او پس از بازنشستگی وارد عرصه مربیگری شد و در فصل ۹۵-۱۹۹۴ که منجر به قهرمانی در لیگ برتر شد، زیر نظر کنی دالگلیش فعالیت کرد. او همچنین بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۴، در شش مقطع به عنوان سرمربی موقت هدایت تیم را بر عهده داشت و در مجموع ۷۴ بازی روی نیمکت نشست.

در سال ۲۰۲۰ ابتلای او به بیماری آلزایمر تشخیص داده شد و دخترش، ناتالی، در سال ۲۰۲۲ پویشی را برای جمع‌آوری کمک مالی جهت هزینه‌های جاری مراقبت از او راه‌اندازی کرد. ناتالی در سال ۲۰۲۴ به یاد آورد که با وجود اینکه پارکس گاهی او را فراموش می‌کرد، اما همچنان باشگاه محبوبش را به یاد داشت.

او در سال ۲۰۲۰ گفته بود: «اوضاع اکنون برای پدرم بسیار متفاوت است. ما در چند سال گذشته تغییرات بزرگی را تجربه کردیم. این روند به آرامی شروع شد اما اکنون کاملاً مشهود است؛ او اخیراً تشخیص بیماری آلزایمر را دریافت کرده است. این بیماری چیزهای زیادی را برای پدرم تغییر داده که مهم‌ترین آن‌ها استقلال اوست. او دیگر با انجام دادن کارها به تنهایی احساس راحتی نمی‌کند و دوست دارد مدام در کنار من باشد.»

در طول آن مصاحبه، ناتالی اعتراف کرد که احساس می‌کند «پدرش را از دست داده است» که باعث شد اشک در چشمان تونی حلقه بزند. او در آن گفتگو جملات کوتاهی به زبان آورد اما فاش کرد زمانی که نمی‌تواند یک مسابقه خاص را که در آن حضور داشته به یاد بیاورد، دچار ناامیدی می‌شود. او اضافه کرد: «من پیاده‌روی را دوست دارم. این کار بزرگ من است و اوقات خوشی را با هم داریم.»

سیل پیام‌های تسلیت برای این چهره محبوب هواداران سرازیر شده است. باشگاه روورز نوشت: «بلکبرن روورز از شنیدن خبر درگذشت تونی پارکس اندوهگین شده است. یک اسطوره واقعی باشگاه که اغلب از او به عنوان "آقای بلکبرن روورز" یاد می‌شد؛ تونی دیشب در سن ۷۶ سالگی درگذشت.»

آن‌ها افزودند: «همه در بلکبرن روورز عمیق‌ترین و صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود را به ناتالی، دختر تونی و تمامی خانواده و دوستانش در این زمان بسیار غم‌انگیز ابراز می‌کنند. مراسم ادای احترام ویژه‌ای برای تجلیل از زندگی تونی و نقش برجسته او در تاریخ باشگاه، در آخرین بازی خانگی فصل مقابل لسترسیتی در روز شنبه ۲ می برگزار خواهد شد.»

از زمان انتشار خبر درگذشت او، ادای احترام به پارکس ادامه دارد. شیرر که در فصل پیروزمندانه ۹۵-۱۹۹۴ برای بلکبرن بازی می‌کرد، در شبکه اجتماعی X نوشت: «در آرامش بخواب تونی. یک مرد بزرگ.» کریس ساتن، زوج خط حمله شیرر در آن فصل، اضافه کرد: «شنیدن خبر درگذشت تونی پارکس واقعاً غم‌انگیز است. تونی بازیکن و مربی بزرگی برای روورز بود و حس شوخ‌طبعی فوق‌العاده‌ای داشت. او آقای بلکبرن بود و جای خالی‌اش به شدت حس خواهد شد. فکر و ذکر و دعاهای ما همراه ناتالی و خانواده پارکس است.»

پارکس همچنین در ۲۳ بازی هدایت بلک‌پول را به عنوان سرمربی موقت در فصل ۰۹-۲۰۰۸ بر عهده داشت و به آن‌ها کمک کرد تا در لیگ دسته اول (Championship) ماندگار شوند. باشگاه بلک‌پول در X نوشت: «همه در باشگاه بلک‌پول از شنیدن این خبر ویران شده‌اند. عشق و بهترین آرزوهای ما تقدیم به خانواده تونی، دوستانش و همه در بلکبرن روورز.»

یکی از پادکست‌های هواداری بلکبرن نوشت: «کاملاً ویران‌کننده است. واژه اسطوره زیاد استفاده می‌شود اما تونی یک اسطوره واقعی روورز است. بازیکن، مربی، مدیر، انسان. یک قهرمان واقعی. در آرامش بخواب تونی. متشکریم.» یکی از هواداران نوشت: «کلمه اسطوره این روزها بیش از حد گفته می‌شود. اما این مرد واقعاً اسطوره بلکبرن روورز بود. روز بازی مقابل لستر در یادبود این مرد بزرگ، روزی احساسی خواهد بود. در آرامش بخواب تونی. برو و در کنار "عمو جک" از بهترین صندلی استادیوم لذت ببر.»

شخص دیگری گفت: «از شنیدن خبر فوت تونی پارکس بسیار متأسف شدم. چه نقش بی‌نظیری در تاریخ باشگاه ما داشت. بازی لستر می‌تواند بدون حواس‌پرتی ناشی از سقوط احتمالی، کاملاً به تونی تقدیم شود.» برخی از هواداران نیز خواستار تغییر نام یکی از جایگاه‌های ورزشگاه اوود پارک به افتخار پارکس شده‌اند.

