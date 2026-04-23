به گزارش ایلنا، جان تری، کاپیتان افسانه‌ای چلسی، تأیید کرد که پس از اخراج لیام روزنیور، هیچ تماسی برای حضور در کادر فنی کالوم مک‌فارلین، سرمربی موقت تیم، دریافت نکرده است.

روز چهارشنبه، مک‌فارلین تا پایان فصل جاری هدایت آبی‌ها را بر عهده گرفت و کار خود را از بازی نیمه‌نهایی جام حذفی مقابل لیدز در روز یکشنبه آغاز خواهد کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که سلسله‌مراتب مدیریتی چلسی، روزنیور را تنها پس از ۱۰۶ روز حضور در پست سرمربیگری و به دنبال ثبت رکورد پنج شکست متوالی در لیگ برتر بدون حتی یک گل زده، از کار برکنار کردند.

مک‌فارلین پیش از این نیز در ماه ژانویه و پس از جدایی غافلگیرکننده انزو مارسکا در روز سال نو، هدایت آبی‌ها را بر عهده گرفته بود و این مربی ۴۰ ساله در آن مقطع تساوی ۱-۱ مقابل منچسترسیتی را ثبت کرد. او پس از انتصاب روزنیور به عنوان سرمربی، بخشی از کادر فنی او شد، اما اکنون بار دیگر به عنوان مربی موقت ارتقا یافته است.

تری که نقش مشاوره پاره‌وقت در ساختار آکادمی چلسی دارد، در ماه فوریه اعتراف کرده بود که از نادیده گرفته شدن برای حضور در کادر مک‌فارلین در بازی مقابل سیتی، آن هم با توجه به سابقه همکاری با او در تیم‌های زیر ۲۱ سال و زیر ۱۸ سال، ناامید شده است. تری در واکنش به اخراج روزنیور و نقش موقت مک‌فارلین، در شبکه اجتماعی تیک‌تاک تأیید کرد که تماسی درباره نقش احتمالی او در کادر فنی جدید گرفته نشده است.

تری گفت: «مطمئن نیستم کادر فنی کالوم قرار است به چه شکلی باشد؛ تماسی با من گرفته نشده و هیچ پیامی دریافت نکرده‌ام. من به نقش خود در آکادمی ادامه می‌دهم و فردا هم در آکادمی خواهم بود؛ چند بازی بزرگ در پیش داریم. همگی از کالوم حمایت خواهیم کرد، او پیش از این در بازی خارج از خانه مقابل منچسترسیتی کار بزرگی انجام داد و ما هم پشت پسرها خواهیم بود، چون این کاری است که ما همیشه انجام می‌دهیم.»

دیلی‌میل اسپورت از زبان یکی از نزدیکان تری شنیده است که او بسیار مشتاق کار با ترکیب فعلی چلسی است و این حس حتی ممکن است در داخل رختکن تیم نیز متقابل باشد. تری که هفته گذشته با حضور در بازی کولچستر یونایتد مقابل آکرینگتون استنلی، به شایعات پیرامون تصاحب ۱۴ میلیون پوندی این باشگاه دامن زده بود، همچنین از نگرانی‌های خود درباره وضعیت فعلی تیم سابقش سخن گفت.

اسطوره چلسی اعتراف کرد که نگران آینده باشگاه است و این سوال را مطرح کرد که آیا در حال حاضر یک مربی تراز اول حاضر است در چنین شرایطی به آبی‌ها ملحق شود یا خیر. او به احتمال از دست رفتن سهمیه رقابت‌های اروپایی و احتمال نیاز باشگاه به فروش ستاره‌های نامدار اشاره کرد که ظاهراً اشاره‌ای به نتایج مالی اخیر باشگاه است.

تری گفت: «امشب اینجا نشسته‌ام و نگران اتفاقاتی هستم که قرار است برای باشگاه فوتبال ما بیفتد. با نگاهی به اینکه بعد از پایان هفته به یک سرمربی نیاز داریم، مطمئن نیستم که مالکیت چه زمانی تصمیم می‌گیرد و مربی جدیدی را می‌آورد.

آیا در حال حاضر و با موقعیتی که در آن هستیم، یک مربی واقعاً تراز اول به باشگاه چلسی می‌آید؟ نمی‌توانیم بازیکن بخریم، به نظر می‌رسد احتمالاً مجبور به فروش هستیم و این یعنی بهترین بازیکنانمان را از دست می‌دهیم که همیشه سخت است. ما در رقابت‌های اروپایی نخواهیم بود، امیدوارم در این مورد اشتباه کرده باشم.

واقعاً، واقعاً ناامید و مهم‌تر از آن، نگران هستم. خشم و ناامیدی هواداران چلسی را حس می‌کنم. اما گوش کنید، من در دوران خودم به عنوان کاپیتان چلسی شاهد آمد و رفت ۱۷ مربی بودم. کاری که بازیکنان باید انجام دهند این است که دور هم جمع شوند و واقعاً روی بازی آخر هفته تمرکز کنند و تمام سر و صداهای اطراف و همه چیز را فراموش کنند. ما یک بازی بسیار بزرگ داریم؛ انجام این کار سخت است اما برای بازیکنان راحت است که سر و صداها را فراموش کنند و روی آنچه پیش روست، یعنی بازی لیدز در آخر هفته، تمرکز کنند. ما بارها و بارها و بارها این شرایط را دیده‌ایم، اما شاید آینده به آن شفافی که همیشه می‌دیدیم نباشد.»

هواداران چلسی در جریان شکست ۳-۰ روز سه‌شنبه، که در نهایت آخرین بازی دوران سرمربیگری روزنیور بود، اعتراض خود را نسبت به مالکان باشگاه و سرمربی ابراز کرده بودند. این نتیجه آبی‌ها را در رتبه هفتم لیگ برتر باقی گذاشت و امیدهای آن‌ها برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده را کمرنگ کرد. چلسی روز چهارشنبه و پس از تساوی ۲-۲ بورنموث مقابل لیدز، به رتبه هشتم سقوط کرد.

سلسله‌مراتب مدیریتی چلسی هنگام تأیید جدایی روزنیور اعلام کردند که همزمان با آغاز جستجو برای سرمربی جدید، دوره‌ای از «خوداندیشی» را سپری خواهند کرد.

در بیانیه باشگاه آمده است: «باشگاه فوتبال چلسی امروز از لیام روزنیور، سرمربی خود، جدا شد. از طرف همه در باشگاه چلسی، مایل هستیم مراتب قدردانی خود را از لیام و کادرش بابت تمام تلاش‌هایشان در دوران حضور در باشگاه اعلام کنیم. لیام از زمان انتصابش در میانه فصل، همیشه با بالاترین سطح از صداقت و حرفه‌ای‌گری رفتار کرده است. این تصمیمی نبود که باشگاه به راحتی اتخاذ کند، اما نتایج و عملکردهای اخیر، با توجه به اینکه هنوز بازی‌های زیادی در این فصل باقی مانده، پایین‌تر از استانداردهای لازم بوده است. همه در باشگاه چلسی برای لیام در آینده آرزوی موفقیت دارند. کالوم مک‌فارلین به عنوان سرمربی موقت تا پایان فصل با حمایت کادر فنی موجود، هدایت تیم را بر عهده خواهد داشت؛ چرا که ما برای دستیابی به سهمیه اروپایی و پیشروی در جام حذفی تلاش می‌کنیم. در حالی که باشگاه برای ایجاد ثبات در پست سرمربیگری تلاش می‌کند، فرآیندی از خوداندیشی را برای اتخاذ بهترین تصمیم بلندمدت انجام خواهیم داد.»

انتهای پیام/