ستاره ۶۰ میلیون پوندی میلان در رادار یونایتد، سیتی، لیورپول و رئال

به گزارش ایلنا، لیائو یکی از بهترین وینگرهای اروپا به شمار می‌رود و انتظار می‌رود در جام جهانی پیش رو، نقشی کلیدی برای تیم ملی پرتغال ایفا کند. او در یک فصل درخشان دیگر در سری آ، موفق به ثبت ۱۰ گل شده است؛ اما با توجه به اینکه به نظر می‌رسد میلان رقابت قهرمانی را به رقیب دیرینه خود یعنی اینتر واگذار کرده، او دچار ناامیدی شده است.

شنیده می‌شود باشگاه میلان برای تراز کردن حساب‌های مالی و فعالیت در چارچوب قوانین فیرپلی، آماده شنیدن پیشنهادات برای تعدادی از ستاره‌های بزرگ خود است. در این میان، لیائو می‌تواند با مبلغی در حدود ۶۰ میلیون پوند سن سیرو را ترک کند. در بازار فعلی، بسیاری از باشگاه‌های سطح اول اروپا این مبلغ را برای بازیکنی با توانایی‌های لیائو و در سن ۲۶ سالگی، قیمتی فوق‌العاده می‌دانند.

با وجود برخی انتقادات اخیر، «دیلی میل اسپورت» مطلع شده است که لیائو نه با سرمربی تیم، مکس آلگری، دچار اختلاف شده و نه به باشگاه بارسلونا پیشنهاد شده است؛ چرا که کاتالان‌ها به دنبال گزینه‌های اقتصادی‌تر هستند. با این حال، او در تابستان پیش رو وارد دو سال پایانی قراردادش می‌شود که زمان مناسبی برای تصمیم‌گیری درباره آینده است و میلان می‌داند که شاید برای تقویت سایر بخش‌های ترکیب خود، ناچار به فروش او باشد.

سه باشگاه لیگ برتری به همراه رئال مادرید پرس‌وجوهای خود را آغاز کرده‌اند؛ آن‌ها ترجیح می‌دهند پیش از شروع جام جهانی توافقات را نهایی کنند تا با خطر افزایش قیمت او در صورت درخشش در مسابقات روبرو نشوند. مایکل کریک، سرمربی موقت یونایتد، تأیید کرده است که باشگاه به دنبال جذب یک بازیکن کناری تراز اول است، هرچند بودجه آن‌ها به کسب سهمیه لیگ قهرمانان بستگی دارد.

لیورپول نیز در حال بررسی گزینه‌هایی برای جایگزینی محمد صلاح است. آن‌ها طبق روال همیشگی به دنبال جذب بازیکنان جوان هستند، اما گزینه‌هایی مانند یان دیومنده از لایپزیش حدود ۸۰ میلیون پوند قیمت دارند. در سمت دیگر، منچسترسیتی ممکن است شاهد جدایی پپ گواردیولا باشد و انزو مارسکا به عنوان جانشین احتمالی او مطرح است. با این حال، هوگو ویانا، مدیر ورزشی پرتغالی سیتی، به دنبال بازسازی تیمی است که برناردو سیلوا و احتمالاً رودری را از دست خواهد داد.

رئال مادرید با وجود داشتن وینیسیوس جونیور در جناحین، به دنبال نوسازی تیمی است که در این فصل تحت هدایت ژابی آلونسو و آلوارو آربلوا نتوانسته انتظارات را برآورده کند و قصد دارد گزینه‌های تهاجمی خود را تقویت نماید. لیائو می‌تواند در پست تخصصی خود به عنوان وینگر یا با بهره‌گیری از سرعت و قدرت دریبل‌زنی بالا در نقش مهاجم نوک بازی کند. او از زمان پیوستن به میلان از لیل با مبلغ ۳۰ میلیون پوند در سال ۲۰۱۹، تاکنون ۸۰ گل برای این تیم به ثمر رسانده است. بابت این انتقال، میلان همچنان سود قابل توجهی کسب خواهد کرد، اما تیم‌های لیگ برتری اکنون حس می‌کنند که می‌توانند او را با قیمتی که «ارزشمند» تلقی می‌شود، خریداری کنند.

