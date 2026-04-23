پرونده فساد و کلاهبرداری برای همیشه بسته شد

به گزارش ایلنا، دیوان عالی اسپانیا حکم تبرئه نیمار، ستاره سابق بارسلونا، و همچنین ساندرو راسل و جوزپ ماریا بارتومئو، رؤسای پیشین این باشگاه را در پرونده اتهامات فساد بین افراد خصوصی و کلاهبرداری در ماجرای امضای قرارداد با این فوتبالیست برزیلی (که در آن زمان در باشگاه سانتوس توپ می‌زد)، تأیید کرد.

شعبه کیفری دیوان عالی، درخواست‌های تجدیدنظر علیه رأی دادگاه بارسلونا را رد کرده است. دادگاه مذکور پیش‌تر تشخیص داده بود که هیچ جرمی در فرآیند جذب این بازیکن رخ نداده است و در حکم خود تأکید کرد که حقایق اثبات‌شده نشان‌دهنده «عدم انسجام و تناقض در اتهامات مطروحه» است.

در این حکم، این موضوع محرز دانسته شده که شرکت DIS «در تاریخ ۶ مارس ۲۰۰۹، حقوق اقتصادی ناشی از حقوق فدراسیونی این بازیکن را که در آن زمان برای باشگاه فوتبال سانتوس بازی می‌کرد، خریداری کرده» و در ازای آن، مبلغ ۵ میلیون رئال برزیل به این شرکت پرداخت شده است.

با این حال، باشگاه بارسلونا توافق‌نامه‌ای را با این بازیکن امضا کرده بود تا زمانی که او بازیکن آزاد شد، در سال ۲۰۱۴ با آبی‌اناری‌ها قرارداد ببندد. بارسلونا مبلغی را پرداخت کرد که شرکت DIS آن را کلاهبرداری می‌داند؛ چرا که معتقد است با توجه به جلو افتادن زمان انتقال به سال ۲۰۱۳، این مبلغ باید جزو حقوق اقتصادی آن‌ها محسوب می‌شد تا غرامت دریافت کنند.

دیوان عالی معتقد است هرچند شرکت DIS مالک ۴۰ درصد از حقوق اقتصادی بازیکن بوده و می‌توانست در آن سهیم باشد، اما «حقوق فدراسیونی» در اختیار این شرکت نبوده است؛ حقوقی که به یک بازیکن اجازه می‌دهد در زمان داشتن قرارداد معتبر با یک باشگاه، با تیم دیگری قرارداد امضا کند.

در همین راستا، شرکت DIS بابت انتقال این بازیکن به باشگاه بارسلونا، مبلغ ۶,۸۴۰,۰۰۰ یورو دریافت کرد که معادل ۴۰ درصد از کل مبلغ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ یورویی قیمت این انتقال بوده است.

