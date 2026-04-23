تثبیت جایگاه پنجمی با فتح مونتیلیوی
شوک بتیس به تعقیبکنندگان در شب درخشش لوسلسو
ختافه با غلبه بر رئال سوسیداد، حالا خود را به جمع مدعیانی رسانده است که برای جایگاهی میجنگند که فعلاً تحت کنترل سبز و سفیدپوشان بتیس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، پیروزی سهشنبه گذشته در ورزشگاه مونتیلیوی مقابل خیرونا، ارزش بسیار زیادی برای بتیس داشت. این برد نه تنها به نوار دو ماه بدون پیروزی آنها در لالیگا پایان داد، بلکه به آنها اجازه داد تا ورق را پس از حذف دردناک مقابل براگا در یکچهارم نهایی لیگ اروپا برگردانند؛ شکستی که شاگردان پلگرینی را به شدت بیروحیه کرده بود. علاوه بر این، پیروزی مقابل تیم میشل، وضعیت هلیوپولیتانها را در مسیر رسیدن به هدف اصلی فصل، یعنی کسب دوباره سهمیه رقابتهای اروپایی، کاملاً شفاف کرد.
بتیس این هفته را در حالی آغاز کرد که در رقابت برای رتبه پنجم لالیگا، تنها دو امتیاز برتری نسبت به سلتاویگو و چهار امتیاز نسبت به رئال سوسیداد داشت؛ تیمی که پس از پیروزی در فینال کوپا دلری مقابل اتلتیکو مادرید در ورزشگاه لاکارتوخا، غرق در شادی بود. حالا شاگردان پلگرینی با بهرهگیری از شکست ۱-۰ سلتا در نیوکمپ و باخت ۱-۰ رئال سوسیداد در آنوئتا مقابل ختافه، موفق شدند فاصله را در جدول افزایش دهند. با این حال، رئال سوسیداد پیش از این به عنوان قهرمان کوپا دلری، سهمیه لیگ اروپا را برای خود قطعی کرده است.
تیم پلگرینی اکنون ۵ امتیاز از تیم گیرالدز پیش افتاده است، در حالی که تفاضل گل در بازیهای رودررو بین دو تیم برابر است. همچنین فاصله آنها با رئال سوسیداد در حالی که ۱۸ امتیاز دیگر برای تصاحب باقی مانده، به ۷ امتیاز افزایش یافته است. این یک گام غولآسا برای تثبیت رتبه پنجم محسوب میشود؛ جایگاهی که بسته به عملکرد اتلتیکو مادرید و رایو وایکانو در رقابتهای اروپایی جاری، حتی میتواند منجر به کسب سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان شود؛ تورنمنتی که بتیس در تمام تاریخ خود تنها یک بار، آن هم بیش از ۲۰ سال پیش، در آن شرکت کرده است.
با این حال، اکنون به نظر میرسد بزرگترین تهدید برای بتیس، تیم ختافه باشد. شاگردان بوردالاس از نظر نتایج در حال سپری کردن پایان فصلی رویایی هستند (آنها دیروز در سنسباستین بدون حتی یک شوت در چارچوب و با گلبهخودی حریف پیروز شدند) و موفق شدهاند به سلتاویگو برسند و با ۵ امتیاز اختلاف نسبت به بتیس در رده ششم قرار بگیرند. تیم پلگرینی پیش از میزبانی از رئال مادرید در لاکارتوخا، یک حاشیه امنیت ارزشمند ایجاد کرده و شانس خود را برای حفظ رتبه پنجم به شکل قابل توجهی افزایش داده است؛ اتفاقی که اگر منجر به حضور در لیگ قهرمانان شود، یک فصل تاریخی را با صعود به مراحل نهایی لیگ اروپا و بازگشت به سطح اول قاره تکمیل خواهد کرد.
آنچه برای هر تیم باقی مانده است
بتیس علاوه بر بازی خانگی فردا مقابل رئال مادرید، باید میزبان اویدو باشد، در یک تقابل مستقیم در آنوئتا به مصاف رئال سوسیداد برود، از الچه میزبانی کند، در نیوکمپ با صدرنشین لیگ روبرو شود و در نهایت میزبان لوانته باشد. در همین حال، ختافه باید از بارسلونا و رایو وایکانو میزبانی کند، به کارلوس تارتیره برود تا با اویدو روبرو شود، میزبان مایورکا باشد، در مارتینز والرو مقابل الچه بازی کند و در نهایت فصل را در کولیسئوم آلفونسو پرز مقابل اوساسونا در آخر هفته ۲۴ می به پایان برساند.
سلتاویگو در خارج از خانه مقابل ویارئال بازی میکند، میزبان الچه است، در متروپولیتانو به مصاف اتلتیکو مادرید میرود، از لوانته میزبانی میکند، در سنمامس با اتلتیک بیلبائو روبرو میشود و فصل را در بالایدوس مقابل سویا به پایان میبرد. از سوی دیگر، رئال سوسیداد به وایکانو سفر میکند تا با رایو بازی کند، سپس در سانچز پیزخوان به مصاف سویا میرود، میزبان بتیس خواهد بود، راهی خیرونا میشود، از والنسیا میزبانی میکند و برای اتمام فصل در کورنلا مقابل اسپانیول قرار میگیرد. در ردههای پایینتر جدول، اتلتیک بیلبائو (۴۱ امتیاز، ۸ امتیاز کمتر از بتیس) و اوساسونا (۳۹ امتیاز، ۱۰ امتیاز کمتر با ۱۸ امتیاز باقیمانده) قرار دارند و منتظر نتیجه بازی اسپانیول (۳۸ امتیاز با یک بازی کمتر) هستند.