آپدیت رنکینگ فوتبال باشگاهی آسیا
ایران چهار سهمیهای میشود؟
سایت «footy rankings»، امتیازات تیمهای آسیایی را در فاصله سه بازی تا پایان مسابقات فوتبال در آسیا محاسبه کردهاست.
به گزارش ایلنا، در حالی که رقابتهای فوتبال باشگاهی در قاره کهن به ایستگاههای پایانی خود نزدیک میشود، تازهترین بهروزرسانی وبسایت معتبر «footy rankings» خبرهای خوشی برای فوتبال ایران به همراه داشته است. بر اساس محاسبات دقیق این رسانه در فاصله تنها سه مسابقه تا پایان تمامی تورنمنتهای باشگاهی آسیا، جایگاه کشورهای مختلف در رنکینگ فنی مشخص شده است.
فوتبال باشگاهی ایران با تکیه بر عملکرد نمایندگان خود موفق شد مجموع امتیازات خود را به عدد 71.449 برساند. با این امتیاز، ایران مقتدرانه در رتبه پنجم کل قاره آسیا و جایگاه چهارم منطقه غرب قرار گرفت. نکته کلیدی در تثبیت این جایگاه، حذف تیم الاهلی قطر به دست النصر عربستان در مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ بود؛ نتیجهای که باعث شد قطر به عنوان نزدیکترین تعقیبکننده ایران، شانس سبقت گرفتن را از دست بدهد و در رتبه ششم ماندگار شود.
در حال حاضر سهمیه 2 +1 ایران (دو سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلیآف در لیگ نخبگان) برای دو فصل آینده قطعی و حفظ شده است. اما خبر هیجانانگیزتر، زمزمههای جدی مبنی بر تغییر فرمت و افزایش تعداد تیمهای شرکتکننده در این مسابقات است. اگر این تصمیمات جدید توسط AFC اجرایی شود، فوتبال ایران میتواند به افقهای روشنتری در فصل 28-2027 امیدوار باشد. در صورت تصویب نهایی، سهمیه ایران به ۳ سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان آسیا و یک سهمیه مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ افزایش خواهد یافت که جهشی بزرگ برای حضور پررنگتر نمایندگان کشورمان در سطح اول قاره خواهد بود.