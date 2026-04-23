پیشنهاد جنجالی
دولت ترامپ به دنبال جایگزینی ایتالیا با ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است.
نشریه «فایننشال تایمز» از پیشنهادی پرده برداشت که بر اساس آن، ایتالیا پس از حذف مقابل بوسنی، میتواند بار دیگر به رقابتهای جام جهانی بازگردد.
به گزارش ایلنا، نشریه «فایننشال تایمز» گزارش داده است که یکی از فرستادگان ارشد پرزیدنت دونالد ترامپ از فیفا درخواست کرده است که ایتالیا را در جام جهانی ۲۰۲۶ جایگزین ایران کند.
جیمز فونتانلا-کان، جاش نوبل، ایمی کازمین و الکس راجرز گزارش میدهند که این پیشنهاد «باعث ایجاد یک موقعیت تنشزا در دیپلماسی ورزشی ایالات متحده شده است که یک متحد ناراضی (ایتالیا) و یک دشمن اعلامشده (ایران) را درگیر میکند.»
این روزنامه چاپ لندن مدعی است که پائولو زامپولی، فرستاده ویژه ایالات متحده، این جابجایی را به جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، و همچنین به دونالد ترامپ، به عنوان رئیسجمهور کشوری که مشترکاً میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ را بر عهده دارد، پیشنهاد داده است.
پائولو زامپولی: «تأیید میکنم که به ترامپ و اینفانتینو پیشنهاد دادم ایتالیا جایگزین ایران در جام جهانی شود»
زامپولی استدلال کرده است که چهار عنوان قهرمانی جهان که ایتالیا در اختیار دارد، اعطای این جایگاه به آنها را توجیه میکند.
زامپولی به فایننشال تایمز گفت: «من میتوانم تأیید کنم که به ترامپ و اینفانتینو پیشنهاد دادهام که ایتالیا جایگزین ایران در جام جهانی شود. من ایتالیایی هستم و دیدن آتزوری در تورنمنتی به میزبانی ایالات متحده برایم یک رویا خواهد بود. آنها با چهار عنوان قهرمانی، پیشینه لازم برای توجیه حضورشان را دارند.»
هدف این پیشنهاد، آشتی میان دونالد ترامپ و جورجیا ملونی است
این طرح با هدف بهبود روابط میان ترامپ و جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، دنبال شده است. جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، بر سر جنگ ایران و همچنین انتقادات رئیسجمهور آمریکا از پاپ لئو چهاردهم، با ترامپ دچار اختلاف شده بود.
جانی اینفانتینو: «تیم ملی ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد آمد؛ آنها واجد شرایط شدهاند.»
ایران که در ماه مارس و در پی حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل اعلام کرده بود در جام جهانی شرکت نخواهد کرد، با انتشار بیانیهای تأکید کرد که برای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده است و به صراحت اعلام کرد که در این رقابتها به میدان خواهد رفت.
جانی اینفانتینو اخیراً اظهار داشت: «تیم ایران بدون شک خواهد آمد... ایران اگر میخواهد نماینده مردمش باشد، باید بیاید. آنها صعود کردهاند... آنها واقعاً میخواهند بازی کنند و باید بازی کنند.»
رئیسجمهور دونالد ترامپ هشدار داده است که فوتبالیستهای ایرانی در ایالات متحده مورد استقبال قرار میگیرند، اما در عین حال اشاره کرد که حضور آنها ممکن است نامناسب و به طور بالقوه خطرناک باشد. گفتنی است ایتالیا پس از شکست تحقیرآمیز در مسابقه حساس پلیآف مقابل بوسنی و هرزگوین، شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داده بود.