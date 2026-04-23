بازیها آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶
جشنواره گل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل امارات
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین بازی خود در سانیا ۲۰۲۶ نمایش درخشانی داشت و با یک پیروزی قاطع، شروعی محکم در گروه B رقم زد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین مسابقه خود در ششمین دوره بازیهای ساحلی آسیایی سانیا ۲۰۲۶، با نمایشی پرگل موفق شد امارات را شکست دهد و گام اول را محکم بردارد.
در این دیدار که در گروه B برگزار شد، ساحلیبازان کشورمان با عملکردی هجومی و منسجم، حریف خود را از ابتدا تحت فشار قرار دادند و در نهایت با برتری قاطع زمین را ترک کردند. ستارههای ایران در این مسابقه موحد محمدپور و محمد معصومیزاده بودند که هرکدام ۲ گل به ثمر رساندند؛ رضا میرشکاری نیز با ثبت ۵ گل، روزی درخشان را پشت سر گذاشت و نقش اصلی را در پیروزی ایران ایفا کرد.
این برد پرگل، شروعی امیدوارکننده برای تیم ملی فوتبال ساحلی در مسیر ادامه رقابتهای سانیا به شمار میرود.