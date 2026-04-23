پست ستاره هلندی داغ دل هواداران تاتنهام را تازه کرد

به گزارش ایلنا، ژاوی سیمونز ۲۲ ساله فصل فاجعه‌باری را با تاتنهام پشت سر می‌گذارد. به نظر می‌رسد تیم نمی‌تواند به مسیر درست بازگردد و در حال مبارزه برای فرار از سقوط است؛ اتفاقی که ۹ ماه پیش غیرقابل تصور به نظر می‌رسید. امروز و پس از تساوی ۲-۲ دیروز مقابل برایتون، اسپرز در رده سوم از انتهای جدول باقی مانده و در نبردی شدید با وست‌هام و ناتینگهام فارست گرفتار شده تا از آخرین سهمیه سقوط فرار کند. پیش از این، سقوط ولورهمپتون و برنلی قطعی شده است.

این بازیکن هلندی در دقیقه ۷۶ با گلی تماشایی ردپای خود را در بازی ثبت کرد و در حالی که اوضاع برای تیم تیره و تار به نظر می‌رسید، آن‌ها را در جریان مسابقه نگه داشت. با توجه به شرایط و جایگاه نهمی برایتون، این یک امتیاز می‌توانست مثبت تلقی شود. اما بازی هنوز تمام نشده بود و ضربه نهایی که در لحظات پایانی وارد شد، هرگونه روزنه امیدی را خاموش کرد.

سیمونز با تماشاگران جشن گرفت، پیراهنش را درآورد و بعداً تصویری را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت. عکسی که صحنه شادی گل او را نشان می‌داد، با این پیام همراه بود: "ما از مبارزه دست نمی‌کشیم. هواداران امروز فوق‌العاده بودند. پیش به سوی جلو، اسپرز!" همین موضوع بود که آتش خشم هواداران را شعله‌ور کرد.

واکنش‌های تند از روی سکوها

این پست به مذاق برخی از هواداران خوش نیامده است، چرا که آن‌ها این نوع جشن گرفتن را در بستر خطر سقوط نمی‌پذیرند. یکی از طرفداران نوشت: "فوتبال به ویرانه تبدیل شده است. بازیکن باشگاهی که در حال سقوط است، چنین چیزی پست می‌کند." دیگری تندتر واکنش نشان داد: "تو ننگ فوتبال هستی. چه کسی در دقیقه ۷۵، در حالی که تیم در حال سقوط است، این‌طور برای یک گل شادی می‌کند و پیراهنش را در می‌آورد؟" از دیگر کامنت‌های تکراری می‌توان به پیام‌هایی نظیر "لطفاً این مهملات را پاک کن" و "خجالت نمی‌کشی؟" اشاره کرد.

