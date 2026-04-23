خطر سقوط کاملاً جدی است/ جدایی هری کین ضربه مهلکی به تاتنهام زد

به گزارش ایلنا، فرقی نمی‌کند کجا باشد؛ در خانه، در ورزشگاه، سر تمرین یا هر جای دیگر، او همیشه اعلان‌های مربوط به مسابقات بارسلونا، ساراگوسا و تاتنهام هاتسپر را روی تلفن همراهش دریافت می‌کند. این پیگیری بی‌دلیل نیست؛ قهرمان داستان ما نایم (متولد ۱۹۶۶ در سبته) است که از راه دور وضعیت باشگاه تاریخی انگلیسی را که بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ در آن بازی می‌کرد، تحلیل می‌کند.

این هافبک مستعد سابق که اکنون به عنوان هماهنگ‌کننده فوتبال پایه در سبته فعالیت می‌کند، وقتی به لندن نگاه می‌کند، وضعیت تاتنهام در منطقه سقوط را «نگران‌کننده و غیرمنتظره» توصیف می‌کند. او می‌گوید: «آن‌ها به طور طبیعی باید نزدیک به میانه جدول باشند. آن‌ها مصدومیت‌ها را مقصر می‌دانند، اما این بهانه قابل قبولی نیست.»

باشگاه لندنی برای پیدا کردن یک وضعیت باثبات در حال دست و پنجه نرم کردن است. در این فصل، توماس فرانک، برونو سالتور (یک بازی به عنوان مربی موقت)، ایگور تودور و روبرتو د زربی هر کدام به نوبت هدایت تیم را بر عهده داشته‌اند. اسپرز ۱۴ بازی را بدون برد پشت سر گذاشته و دو امتیاز با منطقه امن جدول، که در حال حاضر در اختیار وست‌هام است، فاصله دارد.

هواداران وفادار

از نظر نایم، این وضعیت در فوتبال انگلیس «عجیب» است. او می‌گوید: «زمانی که من آنجا بودم، صبر و حوصله بیشتری وجود داشت. مربیانی بودند که می‌توانستند ۲۰ سال در پست خود باقی بمانند، اما لیگ برتر اکنون پر از افراد خارجی شده و آداب و رسومی را پذیرفته که بیشتر مخصوص کشورهای لاتین است.»

نایم ماهیت واقعی هواداران فوتبال انگلیس را از نزدیک تجربه کرده و آن‌ها را «بسیار وفادار» توصیف می‌کند: «آن‌ها تقریباً به جایگاه در لیگ اهمیتی نمی‌دهند، اما هواداران تاتنهام باید از وضعیت فعلی خود به شدت ناراضی و ناراحت باشند. هزاران هوادار در هر بازی خارج از خانه با ما سفر می‌کردند و هنوز هم همین کار را می‌کنند. آن‌ها از لیگ قهرمانان به منطقه سقوط رسیده‌اند. مثل همیشه، همان‌جا خواهند بود. هر پایگاه هواداری ویژگی‌های خاص خود را دارد، اما طرفداران تاتنهام به طرز باورنکردنی وفادار هستند.»

با نگاهی فنی‌تر به داخل زمین، نایم اشاره می‌کند که «هری کین وقتی رفت، آسیب زیادی به تیم زد. اکنون مشکل در محوطه جریمه است؛ آن‌ها نمی‌توانند هیچ‌کدام را کنترل کنند. قبلاً کوتی رومرو فوق‌العاده بود و برای مثال پدرو پورو هم همین‌طور. اکنون آن‌ها فاقد قاطعیت هستند و همیشه در محوطه جریمه با مشکل روبرو می‌شوند.»

رقابت با آرسنال

غیرممکن است که نام نایم را از رقابت‌های لندن جدا کرد. او پس از ترک تاتنهام به ساراگوسا پیوست و در آنجا گلی استثنایی در فینال جام برندگان جام اروپا در سال ۱۹۹۵ مقابل آرسنال، رقیب بزرگ همشهری تاتنهام، به ثمر رساند. هواداران تاتنهام شعاری برای تمسخر سیمن، دروازه‌بان آرسنال که گل نایم را از وسط زمین دریافت کرد، ساختند.

خطر اصلی از نظر نایم این است که تاتنهام «یکی از پنج غول فوتبال انگلیس است و وقتی در چنین وضعیتی گرفتار می‌شوید، نمی‌دانید چگونه از آن خارج شوید. آن‌ها کارهایی انجام می‌دهند که معمول نیست و سقوط یک خطر واقعی است. فکر می‌کنم آن‌ها به خاطر تیم و تاریخچه‌شان نجات پیدا کنند، اما برای باشگاه‌های بزرگ، حضور در چنین موقعیتی دشوار است زیرا باید راه رنج کشیدن را بلد باشید. بازی کردن در انتهای جدول سخت است.»

حتی یک پیراهن هم ندارم

در مورد او، دوری به معنای فراموشی نیست. نایم همه چیز را از دوران حضورش در تاتنهام حفظ کرده است، «پوسترها، برنامه‌های بازی و همه این‌ها، چون پدرم مراقب آن‌ها بود»، اما تنها چیزی که او ندارد «پیراهن» است. او می‌گوید: «حتی یک دانه هم برایم باقی نمانده؛ همه را بخشیدم.» هم‌تیمی سابق لینکر، گاسکوئین و وادل، در میان دیگران، امیدوار است که تلفنش به زودی خبر پیروزی تاتنهام هاتسپر را به او اعلام کند.

انتهای پیام/