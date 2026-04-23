مجیدی و نبرد بقا برابر العینِ مدعی قهرمانی
العین صدرنشین امشب در هفته بیستوسوم لیگ ادنوک امارات میهمان البطائح است.
به گزارش ایلنا، العین صدرنشین لیگ ادنوک امارات امشب در هفته بیستوسوم لیگ میهمان البطائح خواهد بود؛ دیداری که برای شاگردان ولادیمیر ایویچ گامی مهم در مسیر قهرمانی محسوب میشود. العین با ۵۶ امتیاز برای قطعی کردن عنوان تنها به هشت امتیاز از چهار بازی آینده نیاز دارد و برد در این مسابقه نقش کلیدی در کورس صدرنشینی خواهد داشت.
در سوی مقابل، البطائحِ فرهاد مجیدی با ۱۹ امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفته و فاصلهای اندک با منطقه سقوط دارد. برای این تیم، سه امتیاز بازی حکم نجات از بحران و تثبیت جایگاه در لیگ را دارد.
هرچند آمار تقابلها به سود العین است، اما فشار روانی و اهمیت امتیازات میتواند معادلات را تغییر دهد. مجیدی از شاگردانش خواسته بهترین نمایش فصل را ارائه دهند و ایویچ این مسابقه را «بازی فصل» توصیف کرده است. سفیان رحیمی نیز تأکید میکند بازیهای باقیمانده برای العین حکم فینال را دارد.
نبرد امشب، رویارویی تیمی که برای جام میجنگد با تیمی که برای بقا تلاش میکند؛ مسابقهای که نتیجهاش میتواند جدول را در بالا و پایین دگرگون کند.