به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه که سه‌شنبه گذشته گل نخست رئال مادرید را در پیروزی ۲-۱ برابر آلاوس در سانتیاگو برنابئو به ثمر رساند، اکنون با ۲۴ گل در ۲۷ مسابقه صدرنشین جدول گلزنان لالیگا است و سه گل بیشتر از ودات موریقی از مایورکا دارد. او جمعه این هفته برابر رئال بتیس فرصت دارد هم تعداد گل‌هایش را افزایش دهد و هم فاصله‌اش را با رقیب کوزوویی بیشتر کند.

با این حال، نگرانی اصلی رئال مادرید احتمال غیبت امباپه در ال‌کلاسیکوی برگشت است؛ دیداری که ۱۰ می در اسپاتیفای نوکمپ برگزار می‌شود و ممکن است نتیجه آن تعیین‌کننده قهرمان لالیگا باشد. امباپه تاکنون چهار کارت زرد دریافت کرده: مقابل اوساسونا (خطا)، رئال سوسیداد (اتلاف وقت)، الچه (اعتراض) و خیرونا (اعتراض). او تنها یک اخطار با محرومیت فاصله دارد.

برخی معتقدند احتمال دارد امباپه عمداً در بازی این جمعه برابر بتیس پنجمین کارت زردش را بگیرد تا محرومیتش را مقابل اسپانیول پشت سر بگذارد و ال‌کلاسیکو را از دست ندهد. این دیدار، صدمین مسابقه رسمی او با پیراهن رئال مادرید خواهد بود که تاکنون در آن ۸۵ گل زده است.

اگر او کارت نگیرد، باید در بازی مقابل اسپانیول نهایت احتیاط را به خرج دهد، زیرا دریافت یک اخطار دیگر به‌معنی محرومیت از جدال حساس برابر بارسلونا خواهد بود؛ اتفاقی که می‌تواند آسیب بزرگی به شانس قهرمانی رئال مادرید وارد کند.

