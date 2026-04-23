ستاره رئال در رادار منچستریونایتد برای جانشینی کاسمیرو

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد پس از آنکه سال گذشته تمرکز خود را بر تقویت خط حمله و در نهایت پست دروازه‌بانی گذاشت، حالا قصد دارد در پایان فصل جاری، بازسازی خط میانی را در اولویت قرار دهد.

در این راستا، الیوت اندرسون از ناتینگهام فارست، کارلوس بالبا از برایتون و آدام وارتون از کریستال پالاس، سه بازیکنی هستند که نامشان به‌طور مستمر شنیده می‌شود. این بازیکنان دارای تجربه بازی در لیگ برتر هستند؛ فاکتوری که در این فصل با جذب موفقیت‌آمیز ماتئوس کونیا از وولوز و برایان امبومو از برنتفورد، کارآمدی خود را به اثبات رسانده است.

با این حال، تردیدهایی درباره تناسب آدام وارتون با نیازهای تیم مطرح شده است؛ چرا که سبک بازی او شباهت زیادی به کوبی مینو دارد، بازیکنی که در آستانه توافق بر سر تمدید قراردادی بلندمدت با شیاطین سرخ است.

یونایتد همچنین نگاهی به بازارهای خارج از انگلیس دارد و در میان چندین گزینه، نام شوامنی در رادار آن‌ها دیده می‌شود. اگرچه قرارداد این ستاره ۲۶ ساله تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد و گزارش‌ها حاکی از تمایل رئال مادرید به تمدید آن است، اما شرایط می‌تواند تغییر کند. با توجه به فصل ناامیدکننده کهکشانی‌ها که به نظر می‌رسد بدون کسب جام به پایان برسد، انتظار می‌رود تابستان پرتحولی در برنابئو رقم بخورد و رئال ممکن است در قبال پیشنهادی سنگین، چراغ سبز نشان دهد.

یونایتد در سال ۲۰۲۲ و زمانی که شوامنی قصد جدایی از موناکو را داشت نیز به جذب او علاقه‌مند بود، اما این بازیکن رئال مادرید را انتخاب کرد؛ جایی که در آن به یکی از تاثیرگذارترین هافبک‌های جهان تبدیل شده است.

از سوی دیگر، فروپاشی غیرمنتظره چلسی به تیم مایکل کریک این فرصت را داده تا در آستانه کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا قرار بگیرد. پیروزی مقابل برنتفورد در اولدترافورد طی بازی روز دوشنبه، به این معناست که یونایتد تنها به یک نتیجه مثبت از چهار بازی باقی‌مانده خود نیاز دارد تا پس از دو سال غیبت، بازگشت خود به سطح اول رقابت‌های اروپایی را قطعی کند.

همچنین با خروج دو بازیکن با دستمزد بالا، یعنی کاسمیرو و جیدون سانچو، فضای قابل‌توجهی در لیست دستمزدهای یونایتد ایجاد خواهد شد؛ حتی اگر هنوز مشخص نباشد که آیا بارسلونا پیش از مهلت ۱۵ ژوئن، بند خرید ۳۰ میلیون یورویی (۲۶.۱ میلیون پوند) مارکوس رشفورد را فعال خواهد کرد یا خیر.

