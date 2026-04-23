بیرانوند: برای شادی مردم و سربلندی پرچم ایران به جام جهانی میرویم
دروازهبان باتجربه تیم ملی در گفتوگویی جدید از شرایط خوب خود، فضای مثبت اردوی مینیکمپ و اهمیت آمادگی روحی و فنی پیش از جام جهانی گفت و تأکید کرد تیم ملی تمام تلاشش را برای خوشحال کردن مردم انجام خواهد داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند که تجربه حضور در دو جام جهانی را دارد و با مهار پنالتی کریستیانو رونالدو در جام جهانی ۲۰۱۸ همچنان بهعنوان یکی از چهرههای شاخص تیم ملی شناخته میشود، این روزها در اردوی مینیکمپ همراه سایر ملیپوشان تمریناتش را دنبال میکند. او در ابتدا درباره شرایط اردو گفت: «خدا را شکر الان در یک مینیکمپ خیلی خوب هستیم. بازیکنانی که دعوت شدهاند همه لیاقت حضور در تیم ملی را دارند و از روز اول تمرین با انگیزه کار کردند. الان در مرحله بدنسازی هستیم و تمرینات بسیار خوبی انجام میدهیم.»
بیرانوند درباره وضعیت خودش بیان کرد: «شرایط خیلی خوبی دارم. با شرایط مسابقه وارد اردو شدم چون با تراکتور در لیگ نخبگان بازی کردم. هرچند نتیجه را واگذار کردیم، اما بعد از چند روز استراحت، از روز اول تمرینات با مربیان جدید دروازهبانان خوب کار کردم. فقط حیف که آلین برای این اردو نتوانست اضافه شود.»
او در ادامه درباره نقش تجربهاش در جام جهانی پیشِرو گفت: «شرایط الان خیلی سخت است. از لحاظ روحی و روانی بازیکنان کمی پایین هستند، اما مطمئنم با درایت کادر فنی و شناختی که از آقای قلعهنویی دارم، میتواند تیم را از نظر روحی آماده کند.»
دروازهبان تیم ملی درباره برنامه آمادهسازی افزود: «در این ۱۵-۱۶ روز قبل از اردوی ترکیه، هم از لحاظ روحی و هم تمرینی شرایط بچهها بهتر میشود. اگر یک یا دو بازی دوستانه داشته باشیم، میتوانیم با آمادگی کامل به جام جهانی برویم و اتفاقات خوبی رقم بزنیم.»
او همچنین درباره تأکید سرمربی بر مفهوم وطن گفت: «ما نماینده ایران هستیم؛ کشوری که چند دوره متوالی به جام جهانی صعود کرده. تمام تلاشمان را میکنیم مردم عزیزمان را که این روزها سختیهای زیادی کشیدهاند خوشحال کنیم. تنها چیزی که میتواند مردم را خوشحال کند عملکرد خوب تیم ملی است.»
بیرانوند افزود: «امیدوارم خستگی مردمی را که این مدت سختیهای زیادی تحمل کردهاند از تنشان بیرون کنیم. نماینده مردم هستیم و امیدواریم برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران از مرحله گروهی جام جهانی صعود کنیم.»
در پایان درباره پرچم ایران گفت: «همه ما زیر این پرچم بزرگ شدیم. من شخصاً عشایری هستم و خاک این کشور و پرچم را خوردهام. امیدوارم بتوانیم پرچم سهرنگ ایران را در جام جهانی بالا نگه داریم. مطمئنم آقای قلعهنویی میتواند بچهها را از نظر روحی و فنی آماده کند.»