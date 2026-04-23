به گزارش ایلنا، این بازیکن ۳۴ ساله انگلیسی روز دوشنبه فاش کرد که با وجود اتمام قرارداد فعلی‌اش، هنوز پیشنهادی برای تمدید از سوی باشگاه سوپرلیگ اسکاتلند دریافت نکرده است. در نهایت، این مدافع راست روز چهارشنبه در اینستاگرام خود تایید کرد که در تابستان امسال به همکاری خود با آبی‌پوشان ایبروکس پایان خواهد داد.

تاورنیه که ۵۶۲ بار برای رنجرز به میدان رفته و آمار خیره‌کننده ۱۴۴ گل و ۱۴۸ پاس گل را ثبت کرده است، گفت: «این باشگاه در ۱۱ سال گذشته بخش بزرگی از زندگی من و خانواده‌ام بوده است. رنجرز چه در داخل و چه در خارج از زمین چیزهای زیادی به من بخشیده است و من از لحظه ورودم، همیشه سعی کردم با تمام توانم نماینده شایسته‌ای برای آن باشم.»

او در ادامه افزود: «داشتن افتخار کاپیتانی این باشگاه از سال ۲۰۱۸، موضوعی است که همیشه به آن افتخار خواهم کرد. هدایت این تیم، بستن بازوبند و مورد اعتماد بودن در این نقش، برای من معنایی فراتر از کلمات دارد.»

رنجرز در حال حاضر در رده دوم جدول، در یک رقابت سه‌جانبه برای قهرمانی حضور دارد؛ جایی که هارتس با یک امتیاز بیشتر در صدر است و سلتیک، مدافع عنوان قهرمانی، با دو امتیاز اختلاف نسبت به رنجرز و در حالی که پنج بازی باقی مانده، در تعقیب آن‌هاست. تاورنیه اضافه کرد: «هنوز فصل به پایان نرسیده و ما کاملاً روی تلاش برای کسب عنوان قهرمانی لیگ متمرکز هستیم. من مثل همیشه تا آخرین روز تمام توانم را خواهم گذاشت. تمرکز من در حال حاضر روی این است که فصل را به درستی و در کنار هم به پایان برسانیم.» این بازیکن باسابقه بدون تایید تیم بعدی خود، خاطرنشان کرد که «این هنوز پایان کار نیست».

۱۰ مربی، ۲ سطح لیگ و ۳ جام معتبر

جیمز تاورنیه، مدافع سابق نیوکاسل یونایتد، در تابستان ۲۰۱۵ زمانی که رنجرز در دسته اول اسکاتلند (Championship) بود، توسط مارک واربرتون از ویگان اتلتیک جذب شد. او در طول ۱۱ سال حضور در باشگاه، زیر نظر ۱۰ مربی مختلف بازی کرد و در سال ۲۰۱۸ تحت هدایت استیون جرارد به مقام کاپیتانی رسید.

او بخش محوری تیم قهرمان جرارد، تیم جووانی فن برونکهورست که به فینال لیگ اروپا رسید و جام حذفی اسکاتلند را برد، و همچنین تیم فیلیپ کلمنت که فاتح لیگ کاپ شد، بود. در سال ۲۰۲۴، تاورنیه با ۱۳۱ گل به گلزن‌ترین مدافع تاریخ فوتبال بریتانیا تبدیل شد، اما در فصل جاری تحت هدایت دنی رول، دیگر یک بازیکن فیکس همیشگی نبوده است.

تاورنیه افزود: «ما فراز و نشیب‌ها و لحظات واقعاً شگفت‌انگیزی را با هم تجربه کردیم. از تمام بازیکنانی که در طول این سال‌ها با آن‌ها هم‌بازی بوده‌ام تشکر می‌کنم؛ پیوندهایی که ساختیم، نبردهایی که پشت سر گذاشتیم و خاطراتی که خلق کردیم، همان چیزی است که این بازی را خاص می‌کند. از کارکنانی که هر روز بی‌وقفه در پشت صحنه تلاش می‌کنند، بابت تمام کارهایی که برای من و تیم انجام دادند سپاسگزارم. و از هواداران؛ حمایت شما در بازی‌های خانگی و خارج از خانه، در تمام لحظات سخت و شیرین، معنایی فراتر از بیان دارد. شما قلب و روح این باشگاه هستید و بازی در برابر شما برای من یک افتخار بود.»

تاورنیه به روایت اعداد

از نقدها به توانایی رهبری گرفته تا تردید در کیفیت دفاعی، تاورنیه با سهم عادلانه‌ای از انتقادات در رنجرز روبرو بوده است. لیست چیزهایی که برخی هواداران سعی کردند بابت آن‌ها به او حمله کنند گاهی مضحک بود؛ مثلاً مواخذه شدن بابت خرید یک وعده سیب‌زمینی سرخ‌کرده!

با این حال، آنچه غیرقابل بحث است، خروجی هجومی بی‌وقفه این کاپیتان از جناح راست دفاع ایبروکس است. فارغ از اینکه چه کسی مربی باشد، تاورنیه مدام درخشیده است. ثبت ۱۴۴ گل در ۵۶۲ بازی برای یک مدافع، آماری خیره‌کننده و غیرعادی است. شاید برخی بگویند «بیشتر آن‌ها پنالتی بوده است»، اما حتی با پذیرش اینکه نیمی از گل‌ها از روی نقطه پنالتی بوده، وقتی ۱۴۸ پاس گل را هم به آن اضافه کنید، اعداد این بازیکن ۳۴ ساله فراتر از حد تصور به نظر می‌رسد.

حتی در فصلی که به فصل خداحافظی او تبدیل شده، تاورنیه در حال حاضر با ۱۴ گل بهترین گلزن رنجرز است. با احتساب ۶ پاس گل، او روی ۲۰ گل تاثیر مستقیم داشته است. برای اکثر مدافعان کناری، این آمار بهترین فصل دوران حرفه‌ای‌شان محسوب می‌شود، اما برای تاورنیه، این تبدیل به یک استاندارد شده است. در پنج فصل از ۱۰ فصل گذشته، او حداقل ۱۵ گل زده است. در یک فصل ۱۷ گل و در سه فصل متوالی به ترتیب ۱۹، ۱۸ و ۱۸ گل به ثمر رسانده است. در فصل ۲۰۲۳-۲۴ نیز موفق به ثبت ۲۴ گل شد.

از زمان اولین فصل حضور او در بالاترین سطح فوتبال اسکاتلند، هیچ‌کس بیشتر از ۸۳ گل او به ثمر نرسانده است؛ حتی مهاجمانی چون آلفردو مورلوس یا لارنس شنکلند. در واقع، اگر آمار را از فصل ۲۰۰۰-۰۱ بررسی کنیم، تنها ۹ بازیکن موفق شده‌اند بیش از تاورنیه در لیگ برتر اسکاتلند گلزنی کنند. او با ۲۱ گل اروپایی، در کنار الی مک‌کویست رکورددار باشگاه است و تنها ۳۸ گل با قرار گرفتن در جمع ۱۰ گلزن برتر تاریخ رنجرز فاصله دارد. او همچنین فصل ۲۰۲۱-۲۲ لیگ اروپا را به عنوان آقای گل مسابقات به پایان رساند. و شاید خیره‌کننده‌ترین نکته این باشد که با مجموع ۱۵۲ گل در دوران حرفه‌ای‌اش، او گلزن‌ترین مدافع تاریخ فوتبال بریتانیاست.

تحلیل: «زمان مناسب برای جدایی»

۱۱ سال حضور در یک باشگاه در فوتبال امروز بسیار نایاب است. اما تنها چیزی که احتمالاً باعث حسرت تاورنیه خواهد شد، این است که در این مدت تنها سه مدال قهرمانی معتبر به دست آورده است. متوقف کردن سلتیک در مسیر کسب ۱۰ قهرمانی متوالی اتفاق بزرگی بود، اما در بسیاری از موارد دیگر، آن‌ها تا یک قدمی جام رفتند و ناکام ماندند که در رنجرز، این آمار کافی نیست.

با این حال، تاورنیه بارها رنجرز را در دوران دشوار تقریباً به تنهایی به جلو راند. در حالی که مربیان می‌آمدند و می‌رفتند، کاپیتان یک ثبات همیشگی، با استعداد و تاثیرگذار بود. آمار انفرادی او شگفت‌انگیز است؛ تکنیک او در ضربات ایستگاهی و پاس گل‌هایش همواره منبع شادی هواداران بود. اگرچه در فاز دفاعی گاهی جا می‌ماند، اما بیش از وظایفش عمل کرد و در لحظات بزرگ درخشید.

در ۳۴ سالگی، به نظر می‌رسد جدایی تصمیم درستی باشد. تاورنیه دستمزد بالایی دریافت می‌کند و تاثیرگذاری و دفعات حضورش در ترکیب رو به کاهش است. بدون شک انگیزه‌ی زیادی در رنجرز وجود خواهد داشت تا کاپیتان خود را با دومین عنوان قهرمانی لیگ راهی کنند و جایگاه او را در تالار مشاهیر باشگاه تثبیت نمایند.

انتهای پیام/