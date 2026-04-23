دو تیم سقوط کردند، یک سهمیه باقی ماند
چه تیمی همراه با برنلی و وولوز راهی چمپیونشیپ میشود؟
شکست مقابل منچسترسیتی باعث شد تا سقوط برنلی به دسته پایینتر قطعی شود و این تیم به همراه وولوز، دومین مسافر فصل آینده رقابتهای چمپیونشیپ لقب بگیرد.
به گزارش ایلنا، برای چند هفته به نظر میرسید که چهار تیم لیدز، ناتینگهام فارست، وستهام و تاتنهام برای فرار از آخرین جایگاه منطقه سقوط با یکدیگر میجنگند. اما پس از گل تساویبخش و دیرهنگام شان لانگاستاف مقابل بورنموث، لیدز از سه بازی اخیر خود هفت امتیاز کسب کرد تا به مرز جادویی ۴۰ امتیاز برسد؛ موضوعی که باعث شده بسیاری دیگر آنها را در بحث سقوط نادیده بگیرند.
دانیل فارکه، سرمربی لیدز، به برنامه «مسابقه روز» بیبیسی گفت: «من به اندازه کافی در این دنیا تجربه دارم؛ زمانی جشن میگیریم که از نظر ریاضی کار تمام شده باشد. هنوز خیلی زود است.» او افزود: «ما ۴۰ امتیازی هستیم و در هفت بازی اخیر در تمامی رقابتها شکست نخوردهایم، بنابراین اعتماد به نفس دارم. چرا باید چهار بازی آخر را ببازیم؟»
پیروزی مقابل برنلیِ سقوطکرده در ورزشگاه الاند رود، احتمالاً برای قطعی شدن بقای لیدز از نظر ریاضی کافی خواهد بود. تا آن زمان، هنوز کارهایی برای انجام دادن باقی مانده و فارکه اجازه برپایی جشن را نمیدهد؛ به خصوص که برای سه تیم دیگر، این رقابت ممکن است تا لحظات پایانی ادامه یابد.
اپتا: احتمال سقوط اسپرز بیشتر از بقای آنهاست
جشنهای بزرگ پس از گل تساوی در دقیقه ۹۷ معمولاً قابل انتظار است، اما برای بازیکنان لیدز در ورزشگاه ویتالیتی، این موضوع چیزی فراتر از یک امتیاز بود. این تساوی آنها را ۹ امتیاز از تاتنهام در رده هجدهم جلو انداخت و با توجه به تعداد کم بازیهای باقیمانده، این فاصله تقریباً به طور قطع برای حفظ آنها در لیگ برتر کافی خواهد بود.
طبق محاسبات ابررایانه «اپتا»، شانس سقوط تیم فارکه از این موقعیت تنها ۰.۲۱ درصد است. همانطور که سرمربی لیدز گفت، هنوز از نظر ریاضی ممکن است، اما مگر اینکه عجیبترین اتفاقات رخ دهد تا لیدز سقوط کند. این خبر برای فارست هم خوب است؛ پس از برد مقابل برنلی در آخر هفته، اپتا شانس سقوط آنها را تنها ۴.۲۷ درصد میداند. تا آنجایی که به ابررایانه مربوط میشود، نبرد برای جایگاه ناخواسته هجدهم بین وستهام و تاتنهام است. چکشها ۳۸.۵۸ درصد شانس دارند که فصل را در بین سه تیم ته جدول تمام کنند، در حالی که احتمال سقوط اسپرز برای اولین بار از سال ۱۹۷۷، بیشتر از بقای آنها ارزیابی شده است. شاگردان روبرتو د زربی با ۵۶.۹۳ درصد، محتملترین گزینه برای سقوط هستند.
فرم تیمها چه میگوید؟
دی زربی، سرمربی تاتنهام، پس از تساوی روز شنبه مقابل برایتون، با قاطعیت از شانس تیمش برای بقا صحبت کرد و مدعی شد آنها «توانایی پیروزی در پنج بازی متوالی» را تا پایان فصل دارند. اما علیرغم ایمان د زربی به توانایی بازیکنانش، شواهد این فصل نشاندهنده تیمی با چنین قابلیتی نیست. اسپرز در ۱۵ بازی اخیر لیگ پیروز نشده است؛ این یعنی آنها در سال ۲۰۲۶ هیچ بردی در لیگ برتر نداشتهاند و از ۲۶ اکتبر تاکنون تنها دو برد کسب کردهاند. آنها باید شنبه وولوزِ قعرنشین را شکست دهند تا با بدترین رکورد تاریخ باشگاه (۹۱ سال پیش بین ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۵) برابری نکنند.
در مقابل، فرم رقبای آنها در حال بهبود است. ناتینگهام فارست از سه بازی اخیر خود دو برد کسب کرده و در پنج بازی شکست نخورده است؛ وستهام نیز دو برد از پنج بازی اخیرش دارد. اگر کمی عقبتر برویم، چکشها از ۱۲ بازی اخیر خود ۱۹ امتیاز گرفتهاند، فارست از ۱۳ بازی ۱۸ امتیاز و لیدز از ۱۵ بازی ۱۹ امتیاز. این در حالی است که اسپرز از زمان پیروزی مقابل کریستال پالاس در ۲۸ دسامبر، از ۱۵ مسابقه تنها ۶ امتیاز کسب کرده است.
مسیر پیش رو
هر سال پس از اعلام برنامه بازیها، این جمله تکراری شنیده میشود که «فرقی نمیکند، شما با هر تیمی دو بار بازی میکنید». اما شکی نیست که زمان رویارویی با یک تیم خاص میتواند در طول یک فصل ۱۰ ماهه تفاوت بزرگی ایجاد کند. تاتنهام با پنج بازی باقیمانده، قطعاً فکر میکند مسیرش -حداقل روی کاغذ- شانس بقا را به آنها میدهد. بازی بعدی سفر به زمین وولوز است که سقوطش قطعی شده است.
بازی خانگی مقابل لیدز در ۱۱ می، فرصت دیگری است که تاتنهام به آن چشم دوخته، به خصوص اگر تیم فارکه تا آن زمان بقایش را قطعی کرده باشد. حتی بازی دشوار مقابل استون ویلا که به دنبال سهمیه لیگ قهرمانان است، در زمان خوبی برای اسپرز برگزار میشود؛ چرا که این مسابقه بین دو دیدار رفت و برگشت نیمهنهایی لیگ اروپا برای شاگردان اونای امری قرار گرفته است. دیدار با رقیب دیرینه یعنی چلسی و سپس میزبانی از اورتون در روز پایانی، مسیر سادهای نیست، اما با توجه به نزدیکی امتیازات، این چیزی است که همه کاندیداهای سقوط با آن روبرو هستند.
وستهام شنبه میزبان اورتون است و سپس به مصاف برنتفورد میرود؛ کار برای آنها با تقابل با آرسنالِ مدعی قهرمانی در ۱۰ می سختتر میشود. حتی با وجود فصل ناامیدکننده نیوکاسل، بازی در سنت جیمز پارک در هفته ماقبل آخر اصلا ساده نیست و بازی آخر مقابل لیدز هم میتواند بسیار حساس باشد. فارست احتمالاً سختترین مسیر را دارد؛ بازیهای خارج از خانه مقابل چلسی و منچستریونایتد در ماه می، که اولی تنها سه روز پیش از بازی برگشت نیمهنهایی لیگ اروپا مقابل ویلا است. بازیهای خانگی برابر نیوکاسل و بورنموث در روز آخر حیاتی هستند، اما گرفتن نتیجه مقابل ساندرلند در روز جمعه میتواند استرس تیم ویتور پریرا را قبل از ادامه مسیر کاهش دهد.
آمارها چه میگویند؟
۴۹ سال از زمانی که اسپرز پس از ۳۳ بازی در منطقه سقوط قرار داشت میگذرد و در آن فصل (۱۹۷۶-۷۷) آنها نتوانستند خود را نجات دهند. با توجه به اینکه فقط شفیلد ونزدیِ سقوطکرده رکورد خانگی بدتری نسبت به دو برد اسپرز در خانه دارد، بهبود جدی شرایط الزامی است.
اعداد برای تیم د زربی دلگرمکننده نیستند؛ تنها دربی (۱۸ بازی) در فصل ۲۰۰۷-۰۸ و ساندرلند (۱۷ بازی) در ۲۰۰۲-۰۳ رکورد طولانیتری در نبردن بازیها در ابتدای یک سال میلادی نسبت به رکورد ۱۵ بازی فعلی اسپرز داشتهاند که هر دو تیم در آن سالها سقوط کردند. فارست میتواند به این واقعیت دلخوش باشد که از فصل ۲۰۱۵-۱۶، کسب ۳۶ امتیاز همیشه برای بقا کافی بوده است. برای لیدز هم آمار امیدوارکننده است؛ تنها ۶ تیم با ۳۹ امتیاز یا بیشتر در یک فصل ۳۸ بازی سقوط کردهاند که آخرین بار به ۱۴ سال پیش برمیگردد. امسال ممکن است سالی باشد که ادعای سنتی «نیاز به ۴۰ امتیاز برای بقا» درست از آب دربیاید، اما وستهام میداند که گاهی حتی این هم کافی نیست؛ آنها رکورد بیشترین امتیاز یک تیم سقوطکرده (۴۲ امتیاز در فصل ۲۰۰۲-۰۳) را در اختیار دارند. تعجبی ندارد که فارکه و لیدز هنوز هیچ چیز را تمام شده نمیدانند.