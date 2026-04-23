گواردیولا منچسترسیتی را به قله رساند

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی با پیروزی ۱ بر صفر مقابل برنلی، برای اولین بار در هشت ماه گذشته به صدر جدول لیگ برتر بازگشت؛ آخرین بار آن‌ها در هفته افتتاحیه فصل و پس از درهم کوبیدن وولوز صدرنشین شده بودند. در این فاصله، آرسنال از آن بالا به بقیه نگاه می‌کرد، اما اختلاف ۹ امتیازی شاگردان میکل آرتتا تنها در ۱۱ روز گذشته دود شد و به هوا رفت.

توپچی‌ها می‌توانستند در ۱۱ آوریل اختلاف را به عدد ۱۲ برسانند و شاید کار را تمام کنند، اما شکست خانگی شوکه‌کننده مقابل بورنموث ورق را برگرداند. سیتی با سه پیروزی متوالی، از جمله برد سرنوشت‌ساز روز یکشنبه برابر آرسنال، نهایت استفاده را از این لغزش برد. با این حال، با وجود پیروزی و صدرنشینی، آیا سیتی بابت بی‌دقتی مقابل تیمی که به دسته پایین‌تر سقوط کرده است، حسرت خواهد خورد؟ با توجه به اینکه در این رقابت فشرده هر گل می‌تواند تعیین‌کننده باشد، سیتیزن‌ها ممکن است برد خفیف با تک گل ارلینگ هالند را فرصتی از دست رفته برای بهبود تفاضل گل خود بدانند.

پپ گواردیولا در این باره گفت: «ما موقعیت داشتیم. نه برای اتفاقاتی که قرار است در آینده بیفتد، بلکه برای بردن همین بازی. همه چیز روشن بود؛ مارتین دوبراوکا (دروازه‌بان برنلی) خوب عمل کرد اما در ضربات آخر گاهی خستگی تاثیرگذار بود.»

او در ادامه افزود: «این حس را داشتم که اگر گل دوم را می‌زدیم، با آرامش بیشتری بازی را کنترل می‌کردیم و در یک‌سوم دفاعی حریف با تمرکز بیشتری ظاهر می‌شدیم. از نظر آنچه از تیم خواستم، یعنی اجرای نقشه بازی و تمرکز بر وظایف، آن‌ها فوق‌العاده بودند. ما بازی بسیار خوبی ارائه دادیم، هرچند متأسفانه فرصت‌های زیادی را از دست دادیم. در نیمه دوم بهتر دفاع کردیم و با مشکلات کمتری روبرو شدیم. من ناامید نبودم، چرا باید باشم؟ ما سه امتیاز را گرفتیم و صدرنشین لیگ هستیم. البته که می‌توانیم بهتر عمل کنیم، اما بچه‌ها سنگ تمام گذاشتند.»

گری نویل، مدافع سابق منچستریونایتد در تحلیل خود برای اسکای اسپورت گفت: «بازیکنان، مربیان و هواداران آرسنال که این بازی را تماشا می‌کردند با خود می‌گویند: آیا منچسترسیتی مقابل تیم‌های بهتر هم همین‌طور بازی خواهد کرد؟ آن‌ها ممکن است بلغزند. باید برای تمام کردن کار حریف عجله بیشتری وجود می‌داشت، اما بحث تفاضل گل هم مطرح است؛ این موضوع در پایان فصل حیاتی می‌شود و به نظر می‌رسید این بازی بهترین فرصت برای بهبود آن بود.»

پایانی نفس‌گیر و فشرده در انتظار لیگ

اگر سیتی و آرسنال تمامی ۵ بازی باقی‌مانده خود را ببرند، هر دو ۸۵ امتیازی خواهند شد؛ این یعنی تفاضل گل یا گل‌های زده، تعیین‌کننده قهرمان در ماه می خواهد بود. شرایط به قدری حساس است که هر دو تیم در تعداد بازی (۳۳)، امتیاز (۷۰) و حتی نتایج (۲۱ برد، ۷ تساوی و ۵ شکست) کاملاً برابر هستند. تنها فاکتور متمایزکننده، تعداد گل‌های زده است که سیتی با ۶۶ گل در برابر ۶۳ گل آرسنال، برتری اندکی دارد.

با توجه به ماهیت پرنوسان رقابت‌های این فصل، اگر آرسنال در بازی‌های پیش رو موفق به شکست نیوکاسل و فولام شود، سیتی ممکن است تا زمان بازی بعدی‌اش مقابل اورتون در ۴ می، خود را ۶ امتیاز عقب‌تر ببیند. سیتی پیش از این در ۵ بازی مختلف لیگ برتر، ۵ گل یا بیشتر به برنلی زده بود و انتظار می‌رفت در این بازی هم جشنواره گل راه بیندازد. با وجود مالکیت توپ ۶۵ درصدی، ثبت ۲۸ شوت و امید گل (xG) ۳.۵۴، آن‌ها تنها به همان گل زودهنگام هالند بسنده کردند.

ندوم اونوها، مدافع سابق سیتی به رادیو ۵ لایو گفت: «احتمالاً بازیکنان زیادی در آرسنال انتظار نداشتند برنلی امروز نتیجه بگیرد، اما اگر بازیکن یا هوادار آرسنال باشید، شکست ۱ بر صفر برنلی را به فال نیک می‌گیرید. آرسنال چند هفته دیگر با برنلی بازی دارد و احتمالاً مانند سیتی در استفاده از فرصت‌ها تا این حد بی‌دقت نخواهد بود. به نظرم از نظر روانی این موضوع اهمیت زیادی ندارد. حالا که بازی رودررو تمام شده، دیگر حرفی از بازی تعیین‌کننده در آوریل نیست. هر تیم ۵ بازی خودش را دارد؛ اگر آرسنال به اندازه کافی خوب باشد و بازی‌هایش را ببرد، قهرمانی می‌تواند مال آن‌ها باشد. آن‌ها باید به خودشان ایمان داشته باشند. همین که بازی با ۲۸ شوت سیتی تنها ۱-۰ تمام شد، شاید همان تقویتی باشد که آرسنال برای بازگشت به فرم ایده‌آل به آن نیاز دارد.»

تیم کرول، دروازه‌بان سابق لیگ برتر نیز اضافه کرد: «آرسنال در سال‌های اخیر بسیار نزدیک شده است و فکر می‌کنم همه ما قلباً دوست داریم آن‌ها قهرمان شوند. اما نمی‌توان منچسترسیتی را نادیده گرفت. با توجه به تجربه، من روی سیتی شرط می‌بندم. آن‌ها برندگان سریالی هستند و بهترین مربی جهان را دارند. نمی‌توان از آن‌ها حمایت نکرد.»

تقویت قوای ذهنی یا افت لحظه آخری؟

ذهنیت، قدرت رهبری و تجربه اخیر منچسترسیتی در کسب عناوین قهرمانی می‌تواند آن‌ها را زودتر از آرسنال به خط پایان برساند، آن هم در حالی که نقاط ضعف آرسنال کم‌کم در حال نمایان شدن است.

فیل جانسون، روانشناس ورزشی در گفتگو با بی‌بی‌سی اسپورت اظهار داشت: «یکی از توانایی‌های گواردیولا، ارتباط عاطفی قوی او با بازیکنان، کادر فنی و هواداران است که برای فرهنگ باشگاه حیاتی است. او باعث می‌شود بازیکنانی که شاید دوران اوجشان تمام شده به نظر برسد، همچنان عالی عمل کنند. آنچه در آرسنال می‌بینیم، شبیه اتفاقی است که برای شناگران یا دوندگان می‌افتد؛ وقتی به خط پایان نزدیک می‌شوند، برای لحظه‌ای تصور می‌کنند که برنده شده‌اند؛ در نتیجه بدن و مغزشان کمی شل می‌شود و در آخرین لحظه قافیه را می‌بازند.»

او ادامه داد: «زمانی که آرسنال ۹ امتیاز جلو بود، دیدیم که انرژی تیم افت کرد. آن‌ها کندتر و با قاطعیت کمتری بازی می‌کردند. در بحث تکل‌زنی و بازپس‌گیری توپ تهاجمی نبودند، مگر اینکه به شدت تحت فشار قرار می‌گرفتند. فکر نمی‌کنم آرسنال در حال حاضر به خوبی منچسترسیتی با هم ارتباط برقرار کند. ارتباط یعنی منسجم نگه داشتن گروه با تمرکز مطلق برای رسیدن به هدف. من فکر می‌کنم شتاب حرکت (Momentum) بسیار مهم است و سیتی در این زمینه عالی بوده است؛ این یک حس ملموس از در کنترل داشتن اوضاع است.»

جانسون در پایان گفت: «من اغلب از استعاره "ملکه زنبورها" برای نشان دادن رهبری استفاده می‌کنم. او فرمونی دارد که زنبورها را شاد نگه می‌دارد و با لمس آن‌ها، انرژی‌اش را منتقل می‌کند تا کل گروه منسجم بماند. مثل این است که گواردیولا ملکه زنبورها در منچسترسیتی است و در حال حاضر فرمان‌های درستی را در کندوی خود پخش کرده است.»

