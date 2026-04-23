بیرانوند:
تمام تلاشمان را میکنیم تا مردم را خوشحال کنیم
دروازهبان اول تیم ملی فوتبال در حاشیه مینیکمپ تیم ملی گفت: پرچم ایران سالهای سال بالا خواهد ماند.
به گزارش ایلنا، از دوشنبه، مینی کمپ تیم ملی فوتبال با حضور ۳۰ بازیکن شاغل در لیگ برتر شروع شده است. درباره وضعیت این مینی کمپ و تمرینات تیم ملی که تا پیش از سفر به ترکیه ادامه دارد، علیرضا بیرانوند گفتوگو کرده و توضیحاتی داده است.
در یک مینیکمپ خیلی خوب هستیم و تمام بازیکنانی که دعوت شدهاند لیاقت حضور در تیم ملی را دارند.
الان در مرحله بدنسازی هستیم زیرا بازیکنانی که در ایران حضور دارند مدتی تمرین نداشتند و شاید فقط یکی دو هفته با تیمهای باشگاهیشان تمرین کرده بودند.
خداراشکر شرایط خیلی خوبی دارم. با شرایط بازی وارد تیم ملی شدم زیرا با تراکتور در لیگ نخبگان بازی کردیم. از روز اول حضور در تیم ملی با مربیان جدید دروازهبانان تمرینات خوبی داشتم.
شرایط خیلی سخت است. همانطور که میدانید از لحاظ روحی و روانی شرایط بازیکنان کمی پایین است، اما مطمئنم با درایتی که کادرفنی دارد و با شناختی که من از قلعهنویی دارم، میتواند بچهها را از نظر روحی و روانی آماده کند.
اگر یک تا دو بازی دوستانه خوب هم انجام دهیم، میتوانیم با آمادگی کامل راهی جام جهانی شویم و اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
ما نماینده ایران هستیم، نماینده کشوری که چند دوره متوالی به جام جهانی صعود کرده. مطمئن باشید تمام تلاشمان را میکنیم تا مردم عزیزمان را که این روزها شرایط سختی را پشت سر میگذارند، خوشحال کنیم.
به هر حال همه ما زیر این پرچم بزرگ شدیم. خودم شخصا عشایر بودم و خاک این کشور و پرچم را خوردم. مسلما این پرچم سالهای سال هست و امیدوارم که بتوانیم این پرچم سه رنگ کشورمان را در جام جهانی بالا نگاه داریم.