پیشنهاد جنجالی برای حذف ایران و حضور ایتالیا در جام جهانی

فایننشال‌تایمز گزارش داده یکی از فرستادگان ارشد دونالد ترامپ از فیفا خواسته ایران از جام جهانی کنار گذاشته و ایتالیا جایگزین آن شود؛ درخواستی که به گفته این روزنامه، با هدف ترمیم روابط واشنگتن و رم مطرح شده است.

به گزارش ایلنا،  فایننشال‌تایمز در گزارشی آورده است که، این ابتکار بخشی از تلاشی سیاسی برای بهبود روابط میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، پس از تنش‌های ایجادشده بر سر انتقادات ترامپ از پاپ لئو چهاردهم در ارتباط با جنگ ایران است. این روزنامه با استناد به منابع آگاه می‌نویسد که این پیشنهاد به‌طور مستقیم در سطوح بالای سیاسی و ورزشی مطرح شده است.

پائولو زامپولی، فرستاده ویژه آمریکا، در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز تأیید کرده است: «تأیید می‌کنم که به ترامپ و (جیانی) اینفانتینو، رئیس فیفا، پیشنهاد داده‌ام ایتالیا جایگزین ایران در جام جهانی شود. من اصالتاً ایتالیایی هستم و دیدن آتزوری در تورنمنتی که در آمریکا برگزار می‌شود، یک رؤیاست. با چهار عنوان قهرمانی، آن‌ها پیشینه لازم برای حضور در این رقابت‌ها را دارند.»

هم‌زمان، خبرگزاری رویترز اعلام کرده بلافاصله پس از انتشار این گزارش، با کاخ سفید، فیفا، فدراسیون فوتبال ایتالیا و فدراسیون فوتبال ایران تماس گرفته اما هیچ‌یک از این نهادها حاضر به اظهارنظر درباره ادعاهای زامپولی نشده‌اند.

ایتالیا در ماه مارس با شوک بزرگی مواجه شد؛ تیم ملی این کشور برای سومین دوره پیاپی از صعود به جام جهانی بازماند و در دیدار پلی‌آف نهایی، مقابل بوسنی و هرزگوین در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد. همین ناکامی، حساسیت‌ها نسبت به هرگونه امکان بازگشت این تیم به جام جهانی را افزایش داده است.

فایننشال‌تایمز در ادامه می‌نویسد ایران روز چهارشنبه اعلام کرده برای حضور در این رقابت‌ها آماده است و قصد شرکت در جام جهانی را دارد، هرچند رویترز نتوانسته این ادعا را به‌طور مستقل تأیید کند. پیش از این نیز ایران در اوایل آوریل اعلام کرده بود که تصمیم نهایی درباره حضور تیم ملی در جام جهانی، منوط به دریافت پاسخ فیفا درباره درخواست انتقال محل برگزاری بازی‌هایش از آمریکا به مکزیک خواهد بود.

 

