برنامه جدید استقلال برای عبور از وقفه طولانی لیگ
با تعویق ادامه لیگ برتر تا پس از جام جهانی ۲۰۲۶، کادرفنی استقلال برنامهای جدید برای حفظ آمادگی بدنی و ذهنی بازیکنان تدوین کرده است.
به گزارش ایلنا، با وقفه طولانی مسابقات به دلیل شرایط خاص کشور، استقلال تلاش دارد بهترین برنامه ممکن را برای آمادهسازی تیم تا ازسرگیری لیگ داشته باشد. سهراب بختیاریزاده، سرمربی آبیپوشان، به بازیکنان اعلام کرده است که تمرینات جدید از ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز میشود. از آنجا که تعیین قهرمان این فصل به رقابتهای پساجامجهانی موکول شده، کادرفنی میکوشد بازیکنان را در بالاترین سطح آمادگی نگه دارد.
بر اساس برنامه ارائهشده، استقلال برای رسیدن به شرایط مطلوب، چهار دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. همچنین در صورت فراهم شدن شرایط، دو اردوی داخلی نیز در دستور کار قرار دارد تا هماهنگیهای تاکتیکی تیم افزایش یابد و بازیکنان برای ادامه مسابقات متمرکز شوند.
این برنامهریزی در شرایطی انجام شده که تعویق بلندمدت بازیها تحت تأثیر وضعیت کشور و توقف فعالیتهای ورزشی قرار گرفته است. سازمان لیگ پیشتر اعلام کرده بود ادامه مسابقات و تعیین تکلیف قهرمان فصل پس از جام جهانی ۲۰۲۶ انجام خواهد شد؛ موضوعی که حفظ آمادگی تیمهای مدعی از جمله استقلال را دشوارتر کرده است.