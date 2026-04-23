این بازی را باید می بردیم

به گزارش ایلنا، تساوی ۲-۲ مقابل نوروز، الطلبه را با ۴۸ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ ستارگان عراق قرار داد. تساوی که اگرچه نتیجه بدی برای علی منصور و تیمش نبود اما سرمربی ایرانی چندان از نتیجه راضی نبود و این نارضایتی را در نشست بعد از بازی هم ابراز کرد.

«بازی خوبی بود و در اکثر دقایق مسلط بودیم، اما در نیمه دوم تمرکزمان را از دست دادیم و همین موضوع باعث شد دو گل دریافت کنیم.»

«این مسابقه‌ای بود که باید می‌بردیم، اما حالا باید آن را فراموش کنیم و روی بازی‌های آینده تمرکز داشته باشیم.»

«این بازی را باید کنار بگذاریم و در دیدارهای بعدی جبران کنیم. از دست دادن تمرکز در چنین سطحی قابل قبول نیست و باید روی این موضوع کار کنیم.»

«ما با هدف کسب پیروزی وارد زمین شدیم، اما نتیجه برای ما ناامیدکننده بود، به‌ویژه اینکه در زمین خودمان بازی می‌کردیم.»

«دو امتیاز مهم را از دست دادیم و باید در بازی‌های آینده جبران کنیم. تمرکز و دقت در دقایق پایانی چیزی است که باید بیشتر روی آن کار کنیم تا چنین نتایجی تکرار نشود.»

