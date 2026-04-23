حمله تند اسطوره لهستان به لواندوفسکی

به گزارش ایلنا، یان توماشفسکی در گفت‌وگو با روزنامه «سوپر اکسپرس»، لواندوفسکی را هدف انتقادات تند خود قرار داد. او معتقد است ستاره لهستانی دیگر در بارسلونا جایگاه و احترام لازم را ندارد. توماشفسکی با خطاب قرار دادن لواندوفسکی گفت: «روبرت، مثل یک مرد رفتار کن. تو یک فرد معمولی نیستی؛ مشهورترین لهستانی تاریخ هستی. چطور اجازه می‌دهی با تو این‌طور رفتار شود؟» این صحبت‌ها اشاره‌ای مستقیم به نقش کمرنگ لواندوفسکی در تیم و نحوه استفاده از او در ترکیب بارسا دارد.

در بازی حساس برگشت برابر اتلتیکو مادرید، لواندوفسکی ابتدا روی نیمکت نشست و هرچند در ادامه وارد زمین شد، نتوانست مانع حذف بارسلونا از لیگ قهرمانان اروپا شود. توماشفسکی این تصمیم را نشانه‌ای واضح از کاهش اهمیت لواندوفسکی در برنامه‌های تیم دانست و تأکید کرد: «اگر روبرت همین حالا بارسا را ترک کند، این باشگاه می‌تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد و حتی قهرمان اسپانیا شود.»

این اسطوره لهستانی معتقد است لواندوفسکی دیگر به اندازه شایستگی‌اش مورد احترام قرار نمی‌گیرد و باید برای حفظ جایگاه خود به دنبال چالشی جدید باشد. او تفاوتی میان مقصد بعدی لواندوفسکی، چه در لیگ فوتبال آمریکا و چه در اروپا، متصور نیست و گفت: «مطمئنم روبرت در هر لیگ یا باشگاهی، به اندازه کافی مورد قدردانی و تحسین قرار خواهد گرفت.»

توماشفسکی تنها لواندوفسکی را هدف قرار نداد و هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، نیز از انتقادات او بی‌نصیب نماند. او فلیک را مسئول حذف بارسا مقابل اتلتیکو دانست و با انتقاد از نحوه آماده‌سازی تیم گفت: «این آقای آلمانی مقصر اتفاقاتی است که در دو دیدار برابر اتلتیکو رخ داد. او نشان داد که ارتباط چندانی با فوتبال سطح بالا ندارد.»

انتهای پیام/