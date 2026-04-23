شوک سنگین به لروی سانه و ایلکای گوندوغان
حذف غیرمنتظره گالاتاسرای با یک شکست جنجالی در جام حذفی
گالاتاسرای با شکستی غیرمنتظره مقابل تیم گنچلربیرلیگی آنکارا که روی کاغذ شانس کمی در مرحله یکچهارم نهایی داشت، شوک بزرگی را متحمل شد و از گردونه رقابتهای جام حذفی ترکیه کنار رفت.
به گزارش ایلنا، لروی سانه در ترکیب اصلی قهرمان پرافتخار سوپرلیگ به میدان رفت، اما در شبی که تیمش با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد، نتوانست تأثیر خاصی بر روند بازی بگذارد. در دقیقه ۶۹ مسابقه، اوکان بوروک تصمیم به تعویض او گرفت و یونس آکگون را به جای این ستاره آلمانی راهی زمین کرد. ایلکای گوندوغان، ملیپوش سابق و ۳۵ ساله نیز در این نبرد حضور داشت؛ او که بازی را از روی نیمکت آغاز کرده بود، پس از عملکرد نهچندان مطمئن تیم در ۴۵ دقیقه ابتدایی، در آغاز نیمه دوم جانشین ماریو لمینا شد.
فیراتکان اوزوم در دقیقه ۵۱ و آداما ترائوره در دقیقه ۸۳ گلهای این پیروزی را به ثمر رساندند تا برد تا حدی خوششانسانه گنچلربیرلیگی رقم بخورد؛ چرا که گالاتاسرای با وجود در اختیار داشتن جریان بازی و خلق موقعیت در تمام ۹۰ دقیقه، در باز کردن دروازه حریف ناتوان بود.
بیثمر ماندن سلطه مطلق گالاتاسرای در زمین
غولهای استانبول در این مسابقه آمار گلهای مورد انتظار (xG) بسیار بالاتری را نسبت به تیم پانزدهم جدول سوپرلیگ ثبت کردند (۱.۷۴ در مقابل ۱.۰۰). زرد و قرمزها همچنین در مالکیت توپ (۷۷ درصد در مقابل ۲۳ درصد)، تعداد شوتها (۱۷ در مقابل ۸) و خلق موقعیتهای جدی گلزنی (۳ در مقابل ۲) کاملاً برتر از حریف خود بودند.
گالاتاسرای که فصل گذشته جام قهرمانی را بالای سر برده بود، در حال حاضر با ۴ امتیاز اختلاف نسبت به رقیب دیرینه خود فنرباغچه در صدر جدول لیگ قرار دارد و پیش از این در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل لیورپول شکست خورده و از گردونه مسابقات کنار رفته بود.