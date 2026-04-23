بازیها آسیایی ساحلی سانیا
استارت والیبال ساحلی ایران با برد مقابل سریلانکا
سریلانکا در برابر ساحلی بازان ایران حرفی برای گفتن نداشت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ساحلی «الف» ایران با ترکیب علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری و با هدایت رحمان رئوفی، در اولین دیدار خود مقتدرانه ظاهر شد و موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر تیم ملی سریلانکا را شکست دهد.
ملیپوشان کشورمان از همان ابتدای مسابقه تسلط خود را بر جریان بازی دیکته کردند و در ست نخست با نمایش هماهنگ و سرویسهای هدفمند، ۲۱ بر ۱۲ پیروز شدند. در ست دوم نیز برتری فنی شاگردان رئوفی ادامه یافت و علیرغم تلاش سریلانکاییها برای بازگشت به بازی، ساحلیبازان ایران با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ کار را تمام کردند تا اولین برد خود را در این رقابتها به شکلی قاطعانه ثبت کنند.
این پیروزی در حالی به دست آمد که هماهنگی بالای آقاجانی و پورعسگری در خط دفاع و حمله، نشاندهنده آمادگی بالای آنها برای مراحل حذفی و تقابل با مدعیان اصلی تورنمنت است. رحمان رئوفی در پایان این دیدار ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش، بر لزوم حفظ تمرکز در بازیهای آینده تأکید کرد تا ایران بتواند مسیر خود را برای دستیابی به سکوی قهرمانی هموار کند.