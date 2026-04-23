هشدار جدی برنده توپ طلا درباره لامین یامال

به گزارش ایلنا، گولیت معتقد است که بازدهی خارق‌العاده یامال در حالی که تنها ۱۸ سال سن دارد، در دنیای فوتبال به شکل خطرناکی عادی جلوه داده شده است. این ملی‌پوش اسپانیایی در فصل جاری ۴۴ بار در تمامی رقابت‌ها به میدان رفته و آمار خیره‌کننده ۲۳ گل و ۱۸ پاس گل را برای غول‌های کاتالان ثبت کرده است. با این حال، گولیت معتقد است وابستگی تاکتیکی شدید بارسلونا به چنین بازیکن جوانی می‌تواند منجر به فرسودگی فیزیکی یا مصدومیت‌هایی شود که مسیر حرفه‌ای او را تغییر دهد.

فشار کاری غیرطبیعی

این ستاره ۶۳ ساله هلندی که به عنوان عضو آکادمی لورئوس در مادرید با نشریه آس گفتگو می‌کرد، ضمن تحسین استعداد یامال، حضور مداوم او در مسابقات حساس را زیر سوال برد. او به سرنوشت سایر فارغ‌التحصیلان لاماسیا اشاره کرد که پس از ورود زودهنگام به تقویم‌های فشرده مسابقات در سنین پایین، دچار عقب‌گرد‌های شدیدی شدند.

گولیت با ابراز ترس نسبت به پایداری وضعیت جسمانی این نوجوان گفت: «این طبیعی نیست. تنها مسئله این است که تیم خیلی به او وابسته است و او هم بازیکن بسیار جوانی است. من واقعاً نگران هستم که او مصدوم شود چون مدام از او استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌گویند: بله، اما او جوان است. اما شما این وضعیت را در مورد پدری و گاوی دیدید. آن‌ها باید در جام جهانی بازی کنند. بعد شما با این بازیکنان جوان به جام جهانی می‌روید و آنجا مصدوم می‌شوید و بازگشت از مصدومیت هم بسیار دشوار است. بنابراین امیدوارم این اتفاق دوباره تکرار نشود. با تمام این‌ها، من عاشق کاری هستم که او انجام می‌دهد.»

درس‌هایی از گذشته

نماد فوتبال هلند به مسیرهای متفاوت بهبودی پدری و گاوی اشاره کرد تا به مدیران بارسلونا در مورد نحوه مدیریت استعدادهای نخبه و جوان هشدار دهد. در حالی که پدری علیرغم مشکلات عضلانی مکرر توانسته سطح عملکرد خود را حفظ کند، پیشرفت گاوی با یک مصدومیت جدی زانو به شدت متوقف شد. گولیت از باشگاه خواست تا در برخورد با استعدادهای جوان خود هوشمندانه‌تر عمل کنند تا آمادگی جسمانی بلندمدت آن‌ها قربانی نتایج آنی یا موفقیت در تورنمنت‌ها نشود.

درخشش دوباره در سطح جهانی

یامال پس از درخشش خیره‌کننده برای باشگاه و کشورش، با کسب جایزه بهترین ورزشکار جوان سال ۲۰۲۶ لورئوس، جایگاه جهانی خود را تثبیت کرد. در حالی که تنها هفت بازی داخلی برای بارسا در این فصل باقی مانده، انتظار می‌رود این مهاجم مهره‌ای کلیدی در ترکیب تیم ملی اسپانیا تحت هدایت لوئیس دلا فوئنته در جام جهانی پیش رو باشد.

انتهای پیام/