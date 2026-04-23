به گزارش ایلنا، فاینورد و استرلینگ با پایان رقابت‌های این فصل لیگ هلند در ماه می، از یکدیگر جدا خواهند شد. این ملی‌پوش انگلیسی نتوانست جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی تیم منطقه «روتردام-جنوب» برای خود دست و پا کند و از زمان انتقال جنجالی‌اش با قراردادی کوتاه‌مدت، تنها ۳۳۳ دقیقه در لیگ به میدان رفته است. طبق گزارش نشریه «آلگمین داگبلاد»، این بازیکن نقش حاشیه‌ای خود را پذیرفته و در تمرینات حرفه‌ای ظاهر شده است، اما بازدهی پایین او باعث شد تا باشگاه هرگونه برنامه برای تمدید حضور او را کنار بگذارد.

در حالیکه رابین فن‌پرسی، سرمربی تیم، در ابتدا پیشنهاد داده بود که امکان بحث درباره تمدید قرارداد وجود دارد، مدیران بلندپایه باشگاه اکنون این احتمال را به کلی رد کرده‌اند. استرلینگ در تمرینات و بازی دوستانه اخیر مقابل اکسلسیور اخلاق کاری خوبی از خود نشان داد، اما فقدان کیفیت لازم در سطح اول فوتبال، امضای قرارداد دائمی را غیرممکن کرد.

نشریه AD در گزارش خود درباره قطعی شدن جدایی این بازیکن نوشت: «در کمپ تمرینی ۱۹۰۸ و همچنین در بازی دوستانه مقابل اکسلسیور، آن‌ها ستاره انگلیسی مشهوری را دیدند که بسیار سخت تلاش می‌کرد. نه، او در مقابل اکسلسیور هم کیفیت چندانی از خود نشان نداد، اما استرلینگ مصمم است تا زمانی که در ۱۷ می به عنوان بازیکن فاینورد خداحافظی می‌کند، تمام توان خود را به کار بگیرد. و خیر، فن‌پرسی هنگام ورود استرلینگ گفته بود که ممکن است بحث درباره اقامت طولانی‌تر این مهاجم باز باشد؛ اما اکنون طبیعتاً دیگر چنین موضوعی مطرح نیست.»

کشمکش برای پیدا کردن فرم ایده‌آل در لیگ هلند

این بازیکن ۳۱ ساله پس از یک دوره خانه‌نشینی در لندن، برای پیدا کردن ریتم بازی خود با مشکل مواجه شد که نتیجه آن، عدم تاثیرگذاری ناامیدکننده در زمین مسابقه بود. در نتیجه، استرلینگ پیش از خداحافظی رسمی‌اش در اواسط ماه می، احتمالاً حداکثر در چهار بازی دیگر برای این باشگاه به میدان خواهد رفت.

رقابت میلی‌متری برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان

فاینورد در مسیر نهایی خود برای تثبیت جایگاه در رتبه‌های اول یا دوم جدول، بازی‌های دشواری مقابل گرونینگن، فورتونا سیتارد، آزد آلکمار و پِک زووله پیش رو دارد. با وجود تغییرات در رنکینگ یوفا، دو تیم برتر لیگ هلند همچنان به طور مستقیم راهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۷-۲۰۲۶ می‌شوند و تیم سوم به مرحله پلی‌آف می‌رود. شاگردان فن‌پرسی که در رده دوم هستند، تنها با اختلاف یک امتیاز نسبت به ان‌ای‌سی نایمخن و دو امتیاز نسبت به توئنته در جدول قرار دارند؛ موضوعی که باعث می‌شود استرلینگ زمان بسیار کمی برای بازپس‌گیری جایگاهش و گذاشتن یک تاثیر نهایی پیش از رفتن داشته باشد.

