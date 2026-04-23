به گزارش ایلنا، مانوئل نویر پس از پیروزی ۲ بر صفر بایرن مونیخ در نیمه‌نهایی جام حذفی آلمان مقابل بایر لورکوزن، به تمجید ویژه از همتای خود مارک فلکن پرداخت.

نویر پس از مسابقه شامگاه چهارشنبه به شبکه اسکای گفت: «بازی برای مدت زیادی با همان نتیجه یک بر صفر فشرده دنبال شد. صادقانه بگویم، مارک فلکن درون دروازه عالی بود. ما باید یک یا دو موقعیت را زودتر به گل تبدیل می‌کردیم؛ چرا که چند فرصت خوب را در زمین از دست دادیم.»

فلکن با مهار چندین موقعیت جدی بایرن، هیجان بازی را تا لحظات پایانی حفظ کرد. با این حال، هری کین در دقیقه ۲۲ سرانجام توانست او را شکست دهد و گل اول بازی را به ثمر برساند. مهار‌های متوالی فلکن باعث شد لورکوزن تا اواخر مسابقه امیدوار باقی بماند و در نهایت گل دیرهنگام لوئیس دیاز بود که پیروزی ۲ بر صفر و صعود بایرن به فینال را قطعی کرد.

کاسپر هیولماند، سرمربی لورکوزن در ستایش از او گفت: «مارک فلکن ما را در بازی نگه داشت.» این دروازه‌بان هلندی که پیش از انتقال ۱۱ میلیون یورویی از برنتفورد در تابستان گذشته، پنج سال را در فرایبورگ گذرانده بود، تا سال ۲۰۲۸ قرارداد دارد و در حال حاضر دروازه‌بان دوم تیم ملی هلند است.

با این حال، فلکن به اسکای گفت که این بهترین بازی او برای باشگاه نبوده است. او پیروزی ۲ بر صفر مقابل منچسترسیتی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان را که اواخر نوامبر برگزار شد، بهترین نمایش خود می‌داند. این سنگربان ۳۲ ساله گفت: «آن زمان ما بردیم، اما امروز شکست خوردیم؛ بنابراین این نمی‌تواند بهترین بازی من باشد.»

بازگشت بایرن مونیخ به فینال جام حذفی: «انتظارش آزاردهنده بود»

سلطه بایرن بر بازی باعث شد نویر شب آرامی را سپری کند، هرچند در چند صحنه مورد آزمایش قرار گرفت. مهم‌ترین واکنش او در دقیقه ۵۲ رقم خورد، جایی که با یک مهار عالی مانع گلزنی ناتان تلا شد.

نویر توضیح داد: «وظیفه من این است که متمرکز بمانم و نقش خود را ایفا کنم. این صحنه من را به یاد روزهای گذشته انداخت که تنها با یک یا دو موقعیت روبرو می‌شدم و باید در لحظه واکنش نشان می‌دادم. نیمه دوم امروز چنین حسی داشت.»

این دروازه‌بان ۴۰ ساله که قراردادش تابستان امسال به پایان می‌رسد، تمدید قرارداد برای یک فصل دیگر را تایید نکرد. کاپیتان سابق آلمان گفت: «می‌توانید سعی کنید از زبان من حرف بکشید، اما من قرار نیست اکنون چیزی را اعلام کنم. در حال حاضر اوضاع خوب است و لذت می‌برم.»

با این حال، نویر از اینکه بایرن برای اولین بار از سال ۲۰۲۰ به فینال جام حذفی در ورزشگاه المپیک برلین (۲۳ می) راه یافته، ابراز خوشحالی کرد و گفت: «برای کسی که می‌داند این مسابقه چقدر خاص است، انتظار طولانی برای رسیدن به فینال آزاردهنده بود. این جام برای همه ما معنای زیادی دارد و جو منحصر به فردی دارد. ما مصمم بودیم برگردیم و خوشبختانه موفق شدیم.»

حریف بایرن روز پنجشنبه از بین برنده دیدار اشتوتگارت و فرایبورگ مشخص خواهد شد.

