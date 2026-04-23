به گزارش ایلنا و بر مبنای گزارش جانلوکا دی‌مارزیو، کارشناس نقل‌وانتقالات، مسیر آینده لئون گورتسکا پس از جدایی از بایرن مونیخ به عنوان بازیکن آزاد در پایان فصل، تا حد زیادی مشخص شده است.

این خبرنگار ایتالیایی مدعی شد که آث میلان در حال حاضر جدی‌ترین گزینه برای جذب این هافبک ۳۱ ساله به شمار می‌رود و «نشانه‌های مثبتی» از پیوستن او به روسونری دیده می‌شود.

همچنین روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت تایید کرد که نایب‌قهرمان فعلی سری آ، تلاش‌های خود را برای این انتقال آغاز کرده و پیشنهادی سه‌ساله با دستمزد سالیانه ۵ میلیون یورو را به گورتسکا ارائه داده است.

در حالی که تیم‌های یوونتوس، ناپولی و اینتر نیز با این بازیکن ارتباط برقرار کرده‌اند، نام باشگاه‌های فنرباغچه و اتلتیکو مادرید هم کماکان پیرامون او شنیده می‌شود.

از اواخر ژانویه مشخص بود که گورتسکا قرارداد خود را با باواریایی‌ها تمدید نمی‌کند و در تابستان مونیخ را ترک خواهد کرد. این ملی‌پوش آلمانی که در سال ۲۰۱۸ از شالکه به بایرن پیوست، در این مدت ۳۰۵ بازی رسمی برای این تیم انجام داد و ۴۹ گل نیز به ثمر رساند.

