صدرنشینی سیتی با درخشش هالند و سقوط برنلی

به گزارش ایلنا، با وجود فاصله زیاد دو تیم در جدول، سیتی تا دقایق پایانی وقت‌های تلف‌شده برای حفظ برتری شکننده خود تحت فشار بود و حتی در صحنه کرنر، مارتین دوبراوکا، دروازه‌بان برنلی نیز برای کمک به هم‌تیمی‌هایش پیش آمد.

در نهایت شاگردان گواردیولا مقاومت کردند تا در فاصله پنج هفته مانده به پایان مسابقات، با تفاضل گل بهتر به صدر جدول تکیه بزنند. در سمت مقابل، برنلی پس از ولوز به دومین تیمی تبدیل شد که سقوطش در این فصل قطعی می‌شود تا برای دومین بار در چهار سال اخیر راهی چمپیونشیپ شود.

نمرات بازیکنان منچسترسیتی

خط دفاع و دروازه‌بان

جان‌لوئیجی دوناروما (۶/۱۰): او در همان دقایق ابتدایی ضربه جایدون آنتونی را به خوبی مهار کرد که در واقع تنها واکنش جدی او در کل مسابقه بود.

ماتئوس نونز (۶/۱۰): در امور تدافعی عملکرد قابل قبولی ارائه داد، اما در فاز تهاجم چندان موثر ظاهر نشد.

مارک گوئهی (۶/۱۰): بازی هوشمندانه او در محوطه جریمه خودی، زمینه‌ساز حرکتی شد که به گل بازی ختم گردید. او به خوبی توانست زیان فلمینگ را مهار کند.

عبدوقدیر هوسانوف (۶/۱۰): با یکی از استارت‌های سریع خود فلمینگ را متوقف کرد و نشان داد که سرعت بالایش چگونه می‌تواند ضعف در جایگیری را جبران کند.

رایان آیت نوری (۵/۱۰): بازگشت او به ترکیب اصلی پس از پنج هفته چندان به چشم نیامد. او یک موقعیت را به بالای تیرک فرستاد و جای خود را به نیکو گونزالز داد تا نیکو اورایلی به دفاع چپ منتقل شود.

خط هافبک

نیکو اورایلی (۶/۱۰): در غیاب رودری، وظایف هافبک دفاعی را به خوبی انجام داد و ترکیبی از بازی منظم و فداکاری در دفاع، مثل بلاک کردن توپ با تکل را به نمایش گذاشت؛ هرچند در دقیقه آخر یک فرصت طلایی را از دست داد.

برناردو سیلوا (۷/۱۰): با دوندگی بی‌امان در تمام نقاط زمین حضور داشت و هر کجا که تیم نیاز داشت، خود را به موقعیت می‌رساند.

رایان شرقی (۷/۱۰): باز هم با حرکات تکنیکی خود لحظات جذابی خلق کرد؛ از جمله دریبل‌زنی از میانه میدان و حرکات پا به توپ در وقت‌های تلف‌شده، هرچند این نمایش نتیجه ملموسی به همراه نداشت.

خط حمله

آنتوان سمنیو (۵/۱۰): بازی را خوب شروع کرد و فرصتی را برای شرقی ساخت که به تیرک خورد، اما رفته‌رفته افت کرد. او موقعیتی که شرقی برایش مهیا کرده بود را از دست داد و در دقیقه ۶۵ با ساوینیو تعویض شد.

ارلینگ هالند (۸/۱۰): برای دومین بازی پیاپی با یک نمایش کلاسیک در نقش مهاجم نوک، تفاوت‌ها را رقم زد. او با استفاده از قدرت و سرعت خود از خط دفاع عبور کرد و از زاویه‌ای بسته، ضربه تمام‌کننده‌ای زد. او در نیمه دوم هم توپ را به تیرک کوبید.

جرمی دوکو (۷/۱۰): پایه‌گذار تک گل بازی بود؛ او با حفظ توپ مناسب منتظر اضافه شدن هالند ماند و سپس با پاسی دقیق مهاجم نروژی را در موقعیت گلزنی قرار داد.

تعویضی‌ها و سرمربی

ساوینیو (۶/۱۰): با ورودش قدرت هجومی سیتی را افزایش داد و دوبراوکا را وادار به واکنشی سخت با پا کرد.

نیکو گونزالز (۵/۱۰): قطعا از نیمکت‌نشینی علی‌رغم مصدومیت رودری ناراحت بود و با ورودش هم نتوانست برتری خود را ثابت کند، چرا که برنلی تا سوت پایان به ایجاد خطر ادامه داد.

پپ گواردیولا (۶/۱۰): این از آن بازی‌هایی نبود که پپ با افتخار به یاد بیاورد، اما مشت‌های گره‌کرده او در پایان مسابقه نشان داد که در این مقطع فقط کسب نتیجه برایش اهمیت داشت.

منبع: گل

