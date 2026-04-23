صعود بایرن مونیخ به فینال جام حذفی آلمان
تیم فوتبال بایرن مونیخ نخستین فینالیست رقابتهای جام حذفی آلمان لقب گرفت.
به گزارش ایلنا، در نخستین دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی آلمان، از ساعت 22:30 چهارشنبه به وقت تهران تیمهای بایرلورکوزن و بایرن مونیخ در ورزشگاه بای آرهنا به مصاف هم رفتند که در پایان، بایرن مونیخ با نتیجه 2 بر صفر میزبانش را شکست داد و مقتدرانه به فینال صعود کرد.
در این بازی هری کین در دقیقه 22 و لوئیز دیاز در دقیقه 3+90 برای باواریاییها گلزنی کردند.
بایرن در این بازی عملکرد بسیار بهتری نسبت به حریف ارائه کرد و شایسته این برد بود. این تیم 17 بار شوتزنی کرد که 10 شوت در چهارچوب بود. در سوی مقابل لورکوزن فقط 2 شوت به سمت دروازه مانوئل نویر روانه کرد که فقط یک شوت در چهارچوب قرار داشت.
بایرن مونیخ که چند روز قبل قهرمانیاش را در بوندسلیگا مسجل کرد و به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز راه یافته، در فینال جام حذفی آلمان باید مقابل برنده جدال تیمهای اشتوتگارت و فرایبورگ برود.