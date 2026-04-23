صعود بایرن مونیخ به فینال جام حذفی آلمان

به گزارش ایلنا، در نخستین دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی آلمان، از ساعت 22:30 چهارشنبه به وقت تهران تیم‌های بایرلورکوزن و بایرن مونیخ در ورزشگاه بای آره‌نا به مصاف هم رفتند که در پایان، بایرن مونیخ با نتیجه 2 بر صفر میزبانش را شکست داد و مقتدرانه به فینال صعود کرد.

در این بازی هری کین در دقیقه 22 و لوئیز دیاز در دقیقه 3+90 برای باواریایی‌ها گلزنی کردند.

بایرن در این بازی عملکرد بسیار بهتری نسبت به حریف ارائه کرد و شایسته این برد بود. این تیم 17 بار شوت‌زنی کرد که 10 شوت در چهارچوب بود. در سوی مقابل لورکوزن فقط 2 شوت به سمت دروازه مانوئل نویر روانه کرد که فقط یک شوت در چهارچوب قرار داشت.

بایرن مونیخ که چند روز قبل قهرمانی‌اش را در بوندس‌لیگا مسجل کرد و به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز راه یافته، در فینال جام حذفی آلمان باید مقابل برنده جدال تیم‌های اشتوتگارت و فرایبورگ برود.

