سیمئونه: تمام مسئولیت شکست با من است
سرمربی اتلتیکومادرید پس از شکست برابر الچه و اخراج زودهنگام تیاگو آلمادا، با پذیرش کامل مسئولیت این ناکامی تأکید کرد تیم باید هرچه سریعتر خود را بازیابی کند.
به گزارش ایلنا، اتلتیکومادرید در دیداری حساس برابر الچه به زمین رفت؛ مسابقهای که برای تثبیت جایگاه تیم در بالای جدول و نزدیکتر شدن به سهمیه لیگ قهرمانان اهمیت زیادی داشت. شاگردان سیمئونه خیلی زود با گل دیدنی نیکو گونزالس پیش افتادند، اما اخراج بحثبرانگیز تیاگو آلمادا در دقیقه ۳۰ همه چیز را تغییر داد. الچه با استفاده از برتری عددی و درخشش آندره سیلوا، بازگشت زد و در نهایت ۳ بر ۲ پیروز شد؛ شکستی که اعتراضات فراوانی را متوجه نیمکت اتلتیکو کرد.
پس از پایان بازی، دیگو سیمئونه با چهرهای خشمگین اما صادقانه روبهروی خبرنگاران نشست و به پرسشها پاسخ داد.
سیمئونه در ابتدا گفت: «هر کاری میتوانستیم انجام دادیم تا دستکم یک امتیاز بگیریم، اما فوتبال همیشه مطابق میل شما پیش نمیرود. امشب تیم نتوانست برنده شود و این یک حقیقت تلخ است.»
درباره اعتراض هواداران نسبت به تاخیر در تعویضها، او پاسخ داد: «نمیخواهم پشت اتفاقات بازی پنهان شوم یا دنبال بهانه بگردم. مسئولیت هر نتیجهای که برای این تیم رقم میخورد با من است. من سرمربی هستم و تمام مسئولیت این شکست را میپذیرم.»
سیمئونه در پایان افزود: «باید خیلی سریع ریکاوری کنیم. اشتباهات زیادی داشتیم و باید در تمرین روی آنها کار کنیم. اتلتیکو همیشه یاد گرفته از جا بلند شود، اما امشب شب ما نبود. بابت این نمایش از هواداران عذرخواهیم.»