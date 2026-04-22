ژسوس: به هدف‌مان رسیدیم اما هنوز کار تمام نشده است

سرمربی النصر پس از صعود تیمش به فینال لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم، از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و تأکید داشت تیمش با وجود برنامه فشرده همچنان برای قهرمانی می‌جنگد.

به گزارش ایلنا،  ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغالی النصر، پس از صعود تیمش به فینال لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد که از عملکرد بازیکنانش کاملاً رضایت دارد و آن‌ها توانسته‌اند هدف تعیین‌شده برای این مرحله را محقق کنند.

او در نشست خبری گفت: «با رسیدن به فینال به هدف خود رسیدیم. نمایش بزرگی داشتیم و با وجود فشردگی شدید برنامه مسابقات، ریتم بالای بازی را حفظ کردیم. هر سه روز یک‌بار بازی می‌کنیم، اما همچنان ازنظر دوندگی و آمادگی در سطح بالایی هستیم.»

ژسوس ادامه داد: «رسیدن به فینال تنها از پس دو تیم قدرتمند برمی‌آید، اما در نهایت فقط یک تیم قهرمان می‌شود. سخت‌ترین بخش مسیر همین صعود به فینال است و از اینجا به بعد همه چیز ممکن خواهد بود.»

او تأکید کرد:«تمرکز النصر اکنون بر چالش‌های پیش‌روی فصل است؛ چه در فینال آسیایی و چه در ادامه رقابت‌های لیگ.»

 

