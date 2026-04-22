به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغالی النصر، پس از صعود تیمش به فینال لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد که از عملکرد بازیکنانش کاملاً رضایت دارد و آن‌ها توانسته‌اند هدف تعیین‌شده برای این مرحله را محقق کنند.

او در نشست خبری گفت: «با رسیدن به فینال به هدف خود رسیدیم. نمایش بزرگی داشتیم و با وجود فشردگی شدید برنامه مسابقات، ریتم بالای بازی را حفظ کردیم. هر سه روز یک‌بار بازی می‌کنیم، اما همچنان ازنظر دوندگی و آمادگی در سطح بالایی هستیم.»

ژسوس ادامه داد: «رسیدن به فینال تنها از پس دو تیم قدرتمند برمی‌آید، اما در نهایت فقط یک تیم قهرمان می‌شود. سخت‌ترین بخش مسیر همین صعود به فینال است و از اینجا به بعد همه چیز ممکن خواهد بود.»

او تأکید کرد:«تمرکز النصر اکنون بر چالش‌های پیش‌روی فصل است؛ چه در فینال آسیایی و چه در ادامه رقابت‌های لیگ.»

