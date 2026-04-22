روسنیر از سرمربیگری چلسی اخراج شد

به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی امشب (چهارشنبه) یک روز پس از شکست 3 بر صفر این تیم در خانه برایتون در هفته سی‌وچهارم لیگ برتر انگلیس و به دلیل تداوم نتایج ضعیف، اقدام به اخراج لیام روسنیر از سمت سرمربیگری آبی‌پوشان لندنی کرد. این مربی انگلیسی که در اواسط دی‌ ماه جانشین انزو مارسکا در چلسی شد، تیم تحت‌هدایتش در پنج بازی اخیر پنج شکست متوالی تجربه کرد و در امر گلزنی هم موفق نبود.

سرمربی پیشین استراسبورگ که با عقد قراردادی پنج و نیم ساله هدایت چلسی را برعهده گرفته بود، در 23 بازی که روی نیمکت این تیم بود، آمار 11 برد، 2 تساوی و 10 شکست را از خود برجای گذاشت. باخت مقابل برایتون، پنجمین شکست متوالی چلسی در لیگ بدون گلزنی بود که بدترین روند بدون گل این باشگاه از سال 1912 محسوب می‌شود.

کالوم مک‌فارلین تا پایان فصل به عنوان سرمربی موقت چلسی فعالیت خواهد کرد. او که دستیار روسنیر بود، پس از اخراج انزو مارسکا در ماه ژانویه هدایت این تیم را به طور موقت بر عهده داشت و تساوی یک-یک مقابل منچسترسیتی و شکست مقابل فولام را با این تیم کسب کرد.

اولین دیداری که مک‌فارلین هدایت آبی‌پوشان لندنی را برعهده خواهد داشت، بازی روز یکشنبه با لیدزیونایتد در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی انگلیس است.

طبق گزارش «بی‌بی‌سی اسپورت»؛ آندونی ایرائولا سرمربی بورنموث، مارکو سیلوا سرمربی فولام و ادین ترزیچ سرمربی پیشین دورتموند، به عنوان جایگزین‌های احتمالی روسنیور از سوی باشگاه چلسی در نظر گرفته شده‌اند.

ایرائولای 43 ساله هفته گذشته اعلام کرد که در پایان فصل بورنموث را ترک خواهد کرد، این در حالی است که قرارداد سیلوا با فولام نیز در پایان ماه ژوئن به پایان می‌رسد. ترزیچ هم پیش از این مورد توجه باشگاه تاتنهام برای جانشینی توماس فرانک قرار گرفته بود.

فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا خبر داد؛ باشگاه چلسی یک بند فسخی در قرارداد لیام روسنیر گنجانده بود که طبق آن، حقوق کامل را برای سال‌های باقی مانده از قرارداد این مربی انگلیسی را پرداخت نخواهد کرد و مبلغ کمتری به او پرداخت خواهد کرد.

طبق ادعای رومانو؛ برخی از بازیکنان چلسی اعتماد خود را به لیام روسنیر از دست داده بودند و به همین خاطر تغییر در کادرفنی این تیم اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شد.

چلسی در حال حاضر با 48 امتیاز در رده هفتم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس جای دارد.

