ستاره بایرن مونیخ جام جهانی را از دست داد

به گزارش ایلنا، سرژ گنابری، وینگر تاثیرگذار بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان، به دلیل پارگی شدید عضله همسترینگ رسماً جام جهانی را از دست داد. این مصدومیت باعث می‌شود او حدود دو تا سه ماه از میادین دور باشد.

گنابری که فصل موفقی را با بایرن پشت سر گذاشته، در واکنش به این اتفاق گفت چند روز گذشته برایش بسیار دشوار بوده است. او با اشاره به قهرمانی بایرن در بوندس‌لیگا و دیدارهای مهم پیش‌رو تاکید کرد که رویای حضور در جام جهانی برایش به پایان رسیده و حالا مانند سایر هواداران از خانه تیم ملی آلمان را تشویق خواهد کرد.

به گزارش بیلد، غیبت گنابری ضربه‌ای جدی به برنامه‌های یولیان ناگلزمان محسوب می‌شود. این بازیکن در هشت بازی اخیر تیم ملی آلمان چهار گل زده و دو پاس گل داده و به یکی از مهره‌های مهم مانشافت تبدیل شده بود. ناگلزمان نیز با ابراز تاسف از این اتفاق گفت از دست دادن گنابری در این مقطع حساس بسیار دردناک است.

ونسان کمپانی، سرمربی بایرن، این مصدومیت را بدشانسی دانست و اعلام کرد احتمالاً در زمان ضربه زدن به توپ رخ داده است. بایرن در حالی خود را برای دیدارهای حساس پیش رو از جمله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان مقابل پاری‌سن‌ژرمن و رقابت‌های جام حذفی آماده می‌کند که باید بدون وینگر سرعتی خود به میدان برود.

